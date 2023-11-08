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Total War: Pharaoh 11.10.2023
5.7 55 оценок

SEGA объявила о жесткой реструктуризации европейских студий, которая в первую очередь затронет Creative Assembly

butcher69
Новости

В своем последнем финансовом отчете компания SEGA объявила о начале программы ""кровавой и беспощадной" реструктуризации" своих европейских студий, которая в первую очередь затронет Creative Assembly, студию Total War, и будет сопровождаться увольнениями и отменой игр.

В документе SEGA сначала дает обоснование принятому решению, говоря о падении рентабельности из-за снижения продаж выпускаемых игр и увеличения затрат на разработку. Чтобы попытаться исправить ситуацию, необходимо провести структурную реформу, которая повлияет на негативные факторы.

Далее компания объясняет, что она хочет сделать: помимо отмены Hyenas, будут отменены неанонсированные игры, находящиеся в разработке, которые уже были заложены в финансовый отчет за II квартал текущего финансового года.

Затем будет проведено сокращение постоянных расходов с реализацией рационализаторских мер, включающих "увольнения, сфокусированные на Creative Assembly".

Одним словом, проблемы, вызванные отменой Hyenas и низкими продажами Total War: Pharaoh, оказались серьезнее, чем многие себе представляли, и Creative Assembly предстоит болезненное сокращение штатов.

-3
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
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Лучше бы своих поганых менеджеров поувольняли.

3
Wolfenstein

сколько ж можно серию доить

0
LuciusPG

СА сказочные ******бы, просрать сверхпопулярный Warhammer ради Hyenas и Pharaoh.

0
bysaturn

Так это не их проблемы, а решения Сеги.

0
kotasha

Зато зачем то покупаем разработчиков игр angry birds, потом начинаем сокращать.

0
UnRus

Видимо Isolation 2 не будет...

0
MaratSuperBorat

Верю в Японцев, они более лояльны к фанбазе и держат планку качества
а эти бриташки из creative assembly всю серию засрамили... после napoleon total war ни одной годной игры
и заодно канадцев проучили бы из relic entertainment за провальные coh 2-3, warhammer dow2-3
или мне кажется thq (обанкротившиеся) была куда более требовательная к студиям? при нем расцветали легендарные company of heroes и warhammer 40000 dawn of war

-1