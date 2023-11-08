SEGA объявила о жесткой реструктуризации европейских студий, которая в первую очередь затронет Creative Assembly

В своем последнем финансовом отчете компания SEGA объявила о начале программы ""кровавой и беспощадной" реструктуризации" своих европейских студий, которая в первую очередь затронет Creative Assembly, студию Total War, и будет сопровождаться увольнениями и отменой игр.
В документе SEGA сначала дает обоснование принятому решению, говоря о падении рентабельности из-за снижения продаж выпускаемых игр и увеличения затрат на разработку. Чтобы попытаться исправить ситуацию, необходимо провести структурную реформу, которая повлияет на негативные факторы.
Далее компания объясняет, что она хочет сделать: помимо отмены Hyenas, будут отменены неанонсированные игры, находящиеся в разработке, которые уже были заложены в финансовый отчет за II квартал текущего финансового года.
Затем будет проведено сокращение постоянных расходов с реализацией рационализаторских мер, включающих "увольнения, сфокусированные на Creative Assembly".
Одним словом, проблемы, вызванные отменой Hyenas и низкими продажами Total War: Pharaoh, оказались серьезнее, чем многие себе представляли, и Creative Assembly предстоит болезненное сокращение штатов.
Лучше бы своих поганых менеджеров поувольняли.
сколько ж можно серию доить
СА сказочные ******бы, просрать сверхпопулярный Warhammer ради Hyenas и Pharaoh.
Так это не их проблемы, а решения Сеги.
Зато зачем то покупаем разработчиков игр angry birds, потом начинаем сокращать.
Видимо Isolation 2 не будет...
Верю в Японцев, они более лояльны к фанбазе и держат планку качества
а эти бриташки из creative assembly всю серию засрамили... после napoleon total war ни одной годной игры
и заодно канадцев проучили бы из relic entertainment за провальные coh 2-3, warhammer dow2-3
или мне кажется thq (обанкротившиеся) была куда более требовательная к студиям? при нем расцветали легендарные company of heroes и warhammer 40000 dawn of war