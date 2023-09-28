Sega решила отменить многопользовательский шутер Hyenas и несколько других неанонсированных проектов ©

Компания Sega Sammy заявила, что планирует отменить игру Hyenas от Creative Assembly и другие неанонсированные проекты.

Об этом было объявлено в четверг по итогам пересмотра игрового бизнеса компании.

В связи со снижением прибыльности европейского региона мы пересмотрели портфель игр каждой базы разработчиков в Европе, в результате чего будет отменена игра Hyenas и некоторые неанонсированные игры, находящиеся в разработке. Соответственно, мы проведем списание незавершенного производства по разрабатываемым играм.

В связи со структурными реформами, которые Sega планирует провести в основном в Европе, компания ожидает убытков в текущем финансовом году, заканчивающемся 31 марта 2024 года.

Анонсированная в июне прошлого года Hyenas - многопользовательский шутер с ограблениями и добычей, который должен был выйти в этом году на PC, Mac, консолях текущего и прошлого поколения.

В ней пять команд по три человека должны были сражаться с искусственным интеллектом и друг с другом, похищая памятные вещи из поп-культуры с просторных тематических космических кораблей с нулевым пространством.

Сомнения относительно будущего игры появились этим летом, когда Sega назвала ее "непростой" игрой.

Руководителей Sega Sammy спросили, могут ли они предоставить обновленную информацию об игре, например, о ее бизнес-модели и ожидаемом влиянии на доходы, во время сессии вопросов и ответов после публикации квартальной прибыли компании в августе.

"Мы не можем говорить об этой игре, поскольку на данный момент подробности еще не объявлены", - сказали они. "Поскольку это непростая игра, мы стремимся улучшить ее качество к выходу на переднем крае разработки. Параллельно мы вносим последние коррективы в бизнес-модель".