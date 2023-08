Вышла новая версия фанатского проекта Wars of the Gods - Ancient Wars для Total War: Rome 2 ©

Несмотря на почти десятилетие, Total War: Rome 2 по-прежнему очень популярна. Достаточно упомянуть, что вчерашний рекорд активности в Steam составил 6192 одновременных игроков. Поддерживать популярность помогают модификации. Одна из лучших, Wars of the Gods - Ancient Wars, только что получил новую версию.



Это мощный мод, улучшающий практически все аспекты игры. После его установки все фракции, представленные на стратегической карте, становятся играбельными. Вы получаете более 1500 дополнительных юнитов - практически каждое государство получило новые войска. Баланс войск также значительно улучшен, а искусственный интеллект, особенно во время сражений, усовершенствован. Графика и интерфейс также подверглись доработке.

Обновление 10.6 вносит ряд исправлений и изменений.

Устранены ошибки, из-за которых ИИ в некоторых ситуациях некорректно набирал армии.

Кроме того, ИИ стал более эффективным в исследовании новых технологий и получил доступ к большим суммам денег.

ИИ также стал более индивидуальным. Он стал более безжалостным по отношению к слабым противникам и более осторожным, когда ему приходится сталкиваться с сильными врагами.

Дипломатия была улучшена, чтобы сделать ее более релевантной игровому процессу и позволяющей легче заключать политические и торговые союзы.

Также был улучшен баланс оружия в сражениях.

Wars of the Gods - Ancient Wars разрабатывалась в течение пяти лет. Скачать последнюю версию мода можно с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент. На сегодняшний день этот проект и Divide et Impera являются наиболее важными модификациями для Total War: Rome II, и всем, кто хочет играть в эту игру сегодня, стоит установить один из этих проектов.