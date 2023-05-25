Легендарный герой Харальд Молот Шторма стал доступен бесплатно для всех обладателей Total War: Warhammer 3 ©

Обновление 3.1 для Total War: Warhammer 3, которое вышло сегодня, добавило Харальда Молота Шторма в качестве бесплатного Легендарного героя. Он будет доступен для Воинов Хаоса и пойдет по стопам Ульрики Магдовы, которая была добавлена во время выхода Forge of the Chaos Dwarfs.

Харальд Молот Шторма был одним из первых персонажей, созданных Games Workshop во время первого издания настольной игры, и считался символическим воплощением Warhammer благодаря своему фирменному оружию до создания Сигмара Хельденхаммера, который занял это место. Молот Шторма - чемпион Хаоса, который особенно искусен в обращении с нежитью.

Согласно недавно опубликованной дорожной карте Total War: Warhammer 3, обновление 3.1 станет последним запланированным патчем перед выходом платного дополнения Shadows of Change.