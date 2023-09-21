Для игры Trail Out вышло дополнение с грузовиками

Разработчики GOOD BOYS выполнили обещание и выпустили последнее платное дополнение - Steel Wheels, оно добавит тяжёлую технику. Испытайте необычные транспортные средства на дорогах Trail Out! Устройте хаос на многоколесных машинах с дополнительными возможностями.
- BisSmoker Titan - эвакуатор, способный зацепить за собой сразу две машины.
- BigSmoker Champion - восьмиколесный мощный кран для тяжелых работ. Удивите противника огромной стрелой крана в лицо или поднимите его машину.
- БТР Tyran - шестиколесный БТР с возможностью стрельбы и огнемет.