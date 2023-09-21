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TRAIL OUT 07.09.2022
7.3 173 оценки

Для игры Trail Out вышло дополнение с грузовиками

Pavel Rally
Новости

Разработчики GOOD BOYS выполнили обещание и выпустили последнее платное дополнение - Steel Wheels, оно добавит тяжёлую технику. Испытайте необычные транспортные средства на дорогах Trail Out! Устройте хаос на многоколесных машинах с дополнительными возможностями.

  • BisSmoker Titan - эвакуатор, способный зацепить за собой сразу две машины.
  • BigSmoker Champion - восьмиколесный мощный кран для тяжелых работ. Удивите противника огромной стрелой крана в лицо или поднимите его машину.
  • БТР Tyran - шестиколесный БТР с возможностью стрельбы и огнемет.
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