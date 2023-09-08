на главную
об игре
TRAIL OUT 07.09.2022
7.2 170 оценок

Для игры TRAIL OUT вышло последнее обновление Anniversary

Pavel Rally
Новости

Разработчики GOOD BOYS поблагодарили игроков за поддержку в течении года с момента релиза и выпустили последнее обновление игры с 2 новыми кроссовыми картами "Algskogen" и "Triumph", самой большой картой для дерби "Construction", новым автомобилем "Bullet GG" и скином для Михалыча "Driver". Также обновлён DLSS 3.5 и добавлена поддержка FSR 2.1.

Разработчики заканчивают с активной поддержкой игры и полностью сосредоточены на выпуске игры для Xbox серии S/X и PlayStation 5. Также в ближайшее время выйдет последнее DLC, и на этом всё.

P.S. Многопользовательская игра все ещё находится в долгосрочных планах, но шансы на её появление невелики, поскольку разработка на консолях также задерживается.

Источник  
14
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
luVol

Игра дешёвая, но как же они патчей наклепали и нового транспорта. И даже длсс обновляют для пользователей, хоть игра и не требовательная. Почему инди студии делают то, что не делают ААА+ студии сейчас. Лариан, мандфиш выпускают как обычные патчи, так и хотфиксы, а у Тода игра уже неделю назад вышла, но он даже не признает её проблем и не работает с комьюнити или своей фанбазой.

12
Atomicbarrel

Тодд уже белые порошки нюхает на вырученные деньги с Филом. Вообще да, настораживает такое отношение к потребителю. Ну мб мега крупный патч готовят.

6
Awareness of greatness

Возьми одну их этих студий и сделай расширение их базы и они став ещё богаче, начнут выпускать такой же шлак как Беседка, когда студия не сильно малоизвестна и не сильно богатая, она старается делать качество, но когда она становится известной и богатой, тогда начинается конвейерный шлак, так и с людьми в жизни

4
luVol Awareness of greatness

В нулевые я точно помню, что сырых игр почти не было, а когда и были, то давали как вернуть деньги за физические копии либо же предоставляли патчи даже на дисках помню выдавали (не у нас правда) и ошибки за собой признавали, а не всячески их игнорировали, что проблем нету. Кстати рокстар признали проблемы трилогии дефектив эдишен, хотя они сейчас не хватают звёзд с неба, но элементарное хотя бы признают косяки. Бесезда это вообще вышка даже близы с их фэйлами не такие гвнари

3
Awareness of greatness luVol

Уважаемый, признавать и исправлять это две разные вещи, не, одним словом, сыт будешь

Раньше для разработчиков, игры были искусством, сейчас просто бизнес ,не более

3
luVol Awareness of greatness

Трилогию того же деффективного издания исправили более менее,но дальше поддержка заглохла. Это не красит рокстар конечно я уже не воспринимаю ни одну ААА студию всерьёз, но подобное поведение я вообще впервые вижу дальше видимо будет то, что если игра кривая, сырая и багованная то не то, что ошибки в игре кто-то признает, а вообще даже не будут эту тему затрагивать и напротив будут говорить исключительно какая игра волшебная и что она не нуждается в обновлениях, а журналисты будут поддакивать и никто даже не спросит за проблемы игры.

1
RTYWD

Рад что разрабы не забивают фиг на игру, а наполняют контентом

6
RickeyIMBA

а ведь реально игра неплохая хоть и денег мало у них было

4