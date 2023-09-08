Для игры TRAIL OUT вышло последнее обновление Anniversary

Разработчики GOOD BOYS поблагодарили игроков за поддержку в течении года с момента релиза и выпустили последнее обновление игры с 2 новыми кроссовыми картами "Algskogen" и "Triumph", самой большой картой для дерби "Construction", новым автомобилем "Bullet GG" и скином для Михалыча "Driver". Также обновлён DLSS 3.5 и добавлена поддержка FSR 2.1.

Разработчики заканчивают с активной поддержкой игры и полностью сосредоточены на выпуске игры для Xbox серии S/X и PlayStation 5. Также в ближайшее время выйдет последнее DLC, и на этом всё.

P.S. Многопользовательская игра все ещё находится в долгосрочных планах, но шансы на её появление невелики, поскольку разработка на консолях также задерживается.