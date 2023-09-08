Для игры TRAIL OUT вышло последнее обновление Anniversary

Разработчики GOOD BOYS поблагодарили игроков за поддержку в течении года с момента релиза и выпустили последнее обновление игры с 2 новыми кроссовыми картами "Algskogen" и "Triumph", самой большой картой для дерби "Construction", новым автомобилем "Bullet GG" и скином для Михалыча "Driver". Также обновлён DLSS 3.5 и добавлена поддержка FSR 2.1.
Разработчики заканчивают с активной поддержкой игры и полностью сосредоточены на выпуске игры для Xbox серии S/X и PlayStation 5. Также в ближайшее время выйдет последнее DLC, и на этом всё.
P.S. Многопользовательская игра все ещё находится в долгосрочных планах, но шансы на её появление невелики, поскольку разработка на консолях также задерживается.
Игра дешёвая, но как же они патчей наклепали и нового транспорта. И даже длсс обновляют для пользователей, хоть игра и не требовательная. Почему инди студии делают то, что не делают ААА+ студии сейчас. Лариан, мандфиш выпускают как обычные патчи, так и хотфиксы, а у Тода игра уже неделю назад вышла, но он даже не признает её проблем и не работает с комьюнити или своей фанбазой.
Тодд уже белые порошки нюхает на вырученные деньги с Филом. Вообще да, настораживает такое отношение к потребителю. Ну мб мега крупный патч готовят.
Возьми одну их этих студий и сделай расширение их базы и они став ещё богаче, начнут выпускать такой же шлак как Беседка, когда студия не сильно малоизвестна и не сильно богатая, она старается делать качество, но когда она становится известной и богатой, тогда начинается конвейерный шлак, так и с людьми в жизни
В нулевые я точно помню, что сырых игр почти не было, а когда и были, то давали как вернуть деньги за физические копии либо же предоставляли патчи даже на дисках помню выдавали (не у нас правда) и ошибки за собой признавали, а не всячески их игнорировали, что проблем нету. Кстати рокстар признали проблемы трилогии дефектив эдишен, хотя они сейчас не хватают звёзд с неба, но элементарное хотя бы признают косяки. Бесезда это вообще вышка даже близы с их фэйлами не такие гвнари
Уважаемый, признавать и исправлять это две разные вещи, не, одним словом, сыт будешь
Раньше для разработчиков, игры были искусством, сейчас просто бизнес ,не более
Трилогию того же деффективного издания исправили более менее,но дальше поддержка заглохла. Это не красит рокстар конечно я уже не воспринимаю ни одну ААА студию всерьёз, но подобное поведение я вообще впервые вижу дальше видимо будет то, что если игра кривая, сырая и багованная то не то, что ошибки в игре кто-то признает, а вообще даже не будут эту тему затрагивать и напротив будут говорить исключительно какая игра волшебная и что она не нуждается в обновлениях, а журналисты будут поддакивать и никто даже не спросит за проблемы игры.
Рад что разрабы не забивают фиг на игру, а наполняют контентом
а ведь реально игра неплохая хоть и денег мало у них было