Train Valley 2 заглянет на консоли уже 17 октября ©

Компания BlitWorks Games официально объявила о предстоящем выходе игры Train Valley 2: Community Edition на нескольких игровых консолях. 17 октября Train Valley 2 выйдет на Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 и PS5. Головоломка Train Valley 2, разработанная компанией Flazm, была выпущена для ПК через Steam в апреле 2019 года, а в июне 2022 года появилась в Epic Games Store.

В Train Valley 2 игрокам предстоит управлять железнодорожной компанией. По сравнению со своей предшественницей, Train Valley 2 ставит перед игроками задачу перенести свою железнодорожную компанию из времен промышленной революции в будущее, удовлетворяя потребности городов и промышленных предприятий долины. В центре игры - построение железнодорожной сети, управление движением, модернизация локомотивов и обеспечение бесперебойной работы.

В основе Train Valley 2 лежит увлекательный и захватывающий игровой процесс, сочетающий в себе микроменеджмент в виде головоломки и элементы магната. В игре представлен огромный выбор поездов: 18 моделей локомотивов и более 45 типов вагонов.

В Train Valley 2 появился редактор уровней, позволяющий создавать собственные уровни с помощью Steam Workshop или просматривать более 2500 уровней, созданных другими игроками. В игре также есть режим "Компания", в котором игрокам предстоит следить за тем, чтобы их поезда ходили по расписанию на протяжении 50 уровней. От своего предшественника Train Valley 2 отличается уникальным визуальным оформлением, основанным на минималистичной эстетике low-poly.

С момента выхода Train Valley 2 получила в основном положительные отзывы. Критики высоко оценили расслабляющий игровой процесс, который со временем становится все сложнее и сложнее. Ветераны оригинальной Train Valley отмечают, что в сиквеле добавлены холмы и долины на картах, что создает новые препятствия и стратегические возможности для их преодоления.