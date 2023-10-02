Выход Train Valley 2 Community Edition перенесен на 22 ноября ©

Испанский издатель инди-игр BlitWorks Games сообщает, что по техническим причинам и по причинам доработки дата запуска головоломки микроменеджмента Train Valley 2: Community Edition для Nintendo Switch, Xbox One и PlayStation 4 перенесена на 22 ноября.

После отзывов, полученных от игроков на недавних международных (Gamescom) и национальных (Indie Dev Day) мероприятиях, руководство BlitWorks Games решило отложить запуск, чтобы улучшить все адаптации и гарантировать, что в руки игроков попадет лучшая возможная версия для каждой платформы.

Управляйте промышленной революцией в Train Valley 2 Community Edition, стройте железные дороги, модернизируйте свои локомотивы и следите за тем, чтобы поезда следовали по расписанию, без задержек и происшествий, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос городов и предприятий в вашей крошечной долине. Перенесите свою железнодорожную компанию из времен промышленной революции в будущее, отвечая потребностям городов и отраслей долины.

Если вы когда-нибудь хотели решать сложные логистические и транспортные проблемы, воображали себя железнодорожным магнатом или просто любите решать головоломки — здесь есть что найти как новым, так и старым игрокам. Даже если вы никогда не играли в оригинал, в Train Valley 2: Community Edition есть чем заняться.