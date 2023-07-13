Состоялся анонс стратегической игры Train Valley World ©

Train Valley World, стратегия и транспортная игра о железнодорожных сетях от разработчика Flazm и издателя tinyBuild, была анонсирована с геймплейным трейлером. В трейлере демонстрируются основные игровые механики, а также новые возможности, такие как автоматизация, улучшенный редактор уровней и многое другое.

Выход Train Valley World запланирован на 2024 год, однако конкретная дата релиза пока не утверждена. Игра будет доступна на ПК через Epic Games Store и Steam.

И Train Valley, и Train Valley 2 стали крупными хитами, что повысило стандарты и ставки для Train Valley World, которая должна была стать столь же амбициозной и изобретательной.

Train Valley World смело подчеркивает глобальный подход, и хотя серия начиналась именно так, новое продолжение стремится стать еще более масштабным во всех отношениях. На официальной странице в Steam упоминаются 25 уровней, вдохновленных локациями от Лас-Вегаса до Франкфурта.

Но самым впечатляющим дополнением, показанным в сегодняшнем трейлере, является, пожалуй, новый многопользовательский режим. Он будет доступен уже на старте и рассчитан на четырех игроков, которые смогут совместно использовать ресурсы и решать сложные задачи. Но при этом вы сможете стремиться "установить логистическое и финансовое господство".