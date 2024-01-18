The Tribe Must Survive выйдет в раннем доступе в феврале

Дело Г. Ф. Лавкрафта живет и процветает. Мало нам игр в сеттинге мокрых прибрежных городов - так нам решили сделать "лавкрафтианский каменный век". Именно в нем будут разворачиваться события игры The Tribe Must Survive:

Действие игры The Tribe Must Survive разворачивается в мрачном каменном веке Лавкрафта. В ней рассказывается о поиске способов роста и защиты вашего племени от того, что скрывается в тенях вокруг него.

Все члены вашего племени имеют свою индивидуальность и ИИ-волю и обычно делают только то, что хотят. К счастью, вы можете манипулировать ими с помощью ритуалов, зданий, улучшений и других сложных решений, чтобы добиться цели. Чего бы это ни стоило... Племя должно выжить!

Честно говоря, не очень понятно, что именно из лавкрафтианики используется в игре. Тема Древних богов? Жуткие тени из иного мира? Общая атмосфера тлена и жути? Хорошо, что хоть ждать разгадки недолго - релиз намечен на 22 февраля 2024 года. Так что коллекционеры всего лавкрафтианского могут уже поставить напоминалку для своего профиля на Steam.