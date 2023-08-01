Огромный патч ко второй годовщине Tribes of Midgard и полная поддержка на Steam Deck ©

Авторы кооперативного выживача Tribes of Midgard отмечают вторую годовщину проекта и предлагают окунуться в празднование вместе со временным событием и свежим патчем. Обновление включает в себя ряд долгожданных функций, а также новые декоративные предметы, доработку системы строительства и улучшения селений и святилища.

Главной особенностью юбилейного события станут праздничные испытания, доступные уже сейчас. Игроков ожидают три уникальных испытания, которые можно пройти для получения эксклюзивных наград, включая пернатые портреты годовщины и валюту для приобретения декоративных предметов. Все испытания доступны только в определенные даты — с 31 июля по 20 августа:

Первое испытание (31 июля — 6 августа). Победите 80 гоблинов-петухов. Награда: 250 платиновых монет.

Второе испытание (7–13 августа). Победите 30 петухов. Награда: эксклюзивный портрет «Великий Куролес».

Третье испытание (14–20 августа). Победите 40 Неутопших-петухов. Награда: 250 платиновых монет.

Говоря о персонализации, теперь игроки могут сохранить до 8 полностью настраиваемых косметических комплектов экипировки, которые включают в себя внешний вид персонажа, новый транспорт, питомцев, броню и оружие. Каждый викинг может выбрать свой собственный уникальный стиль и менять его в зависимости от ситуации.

Кроме того, искатели приключений бесплатно получат ворона-спутника по имени Тру, который скрасит даже самые непростые и мрачные путешествия. В дополнение к этому разработчики представляют новые многотекстурные облики для героев. Еще больше подробностей об обновлении можно узнать из официального патч-ноута на странице в Steam.

Есть хорошие новости и для владельцев Steam Deck. Разработчики Tribes of Midgard заявили, что их проект прошел полную верификацию от Valve, поэтому теперь игра отлично оптимизирована дл портативной консоли.