Mechanics VoiceOver продемонстрировали озвучку Trine 4

Присоединяйтесь к трём культовым героям и отправляйтесь в новое сказочное приключение, чтобы спасти мир от теней Принца Кошмаров. Вам необходимо исследовать различные уровни, от захватывающих дух руин и гробниц с привидениями до спокойных берёзовых рощ и черничных лесов. Проходить игру можно как в одиночку, так и в онлайн/локальном кооперативе.