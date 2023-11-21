Mechanics VoiceOver продемонстрировали озвучку Trine 4

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализациями игр, продемонстрировала озвучку рыцаря Понтия. Этого персонажа озвучил Олег Куценко, который уже озвучивал этого персонажа в прошлых частях
Сами Механики пишут:
Ровно 3 года назад, а именно 19 ноября 2020 года состоялся выход Trine 4: Melody of Mystery, которая является дополнением к оригинальной Trine 4: The Nightmare Prince.
И в честь такой даты мы готовы сообщить вам, что озвучка данного дополнения уже некоторое время находится в работе. Большая часть ролей уже записана, а помимо озвучки самого дополнения мы также внесём некоторые изменения и в нашу локализацию основной игры.
Ну и, конечно же, данный пост мы не могли оставить без ролика, а потому представляем вам небольшую нарезку с Олегом Куценко, который являлся официальным голосом Понтия в первых частях и который вновь озвучил своего персонажа для нас.
Отличная озвучка.
А она же вроде была. Я как то играл с озвучкой, но не помню от кого
Mechanics VoiceOver великолепная команда. Пора их брать как лицензированных на работу. Вполне могли б в каждой стране сами клепать озвучки, или даже вообще переводить полностью, игр. Просто если разработчик предоставляет возможность для перевода своего продукта на понятный язык, для той страны где он выходит, или сам это делает, таких разработчиков нужно беречь. А чтоб переводчики получали гарантированно за свой труд, нужно процент с продаж с продаж. Все зависит от материала и качества.