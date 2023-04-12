В сети раньше срока открылись предзаказы на Trine 5: Clockwork Conspiracy ©

Очаровательная серия сказочных приключения Trine продолжается вместе со скорым релизом следующей номерной части франшизы. И хотя разработчики еще официально не анонсировали игру, предзаказы на неё уже стали открываться. Вместе с этим были раскрыты и первые подробности пятой Trine.

Как и предполагали ранние слухи, новая игра выйдет с подзаголовком Trine 5: Clockwork Conspiracy. Предзаказ проекта неожиданно раньше времени открылся на одном из французских онлайн-магазинов. Судя по опубликованной информации новинка обязательно посетит все главные платформы, включая ПК PS5, Xbox и Switch.

В Trine 5: A Clockwork Conspiracy волшебник Амадей, воровка Зоя и рыцарь Понтий снова отправляются в невероятное приключение. На этот раз героям предстоит столкнуться с коварными врагами, которые не остановятся ни перед чем, чтобы завладеть королевством.

Исследуйте потрясающие 2,5D-пейзажи в самом визуально насыщенном эпизоде ​​франшизы. Откройте для себя новых дружественных или вражеских персонажей, каждый из которых незабываемее другого.



Играете ли вы в одиночку или вчетвером в онлайн-кооперативе, новая система сложности головоломок адаптирует их к количеству игроков в игре.

Релиз Trine 5: A Clockwork Conspiracy намечен на 2023 год, однако стоит дождаться официального подтверждения.