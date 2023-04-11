Bithell Games работают над новыми играми по серии "Трон" ©

Студия, возглавляемая Майком Бителлом, выпустит сегодня свою первую игру на тему Tron - Tron: Identity, и теперь стало известно, что она работает над другими играми во вселенной Tron.

Выступая на сайте D23, продюсер игр Disney Хайди Варгас заявила, что на подходе новые игры от студии с использованием лицензии Tron.

Tron: Identity - это начало сотрудничества Bithell Games с Disney в создании игр, посвященных серии "Трон". Игроки могут ожидать новых игр в будущем.

Анонсированная в прошлом году и выходящая сегодня игра Tron: Identity является "новым продолжением" франшизы "Трон", по словам Disney, игроки открывают невиданный ранее сервер, наполненный новыми, оригинальными программами, с которыми можно объединить усилия или противостоять им.

Tron: Identity опирается на установленные визуальные образы и иконографию из фильма "Трон: Наследие". Некоторые вещи будут казаться знакомыми, но вы также найдете то, чего нет ни в существующих фильмах, ни в аттракционе.