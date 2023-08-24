Tropico для iOS и Android получит DLC "The Tropican Dream" выйдет 31 августа

Станьте диктатором далёкого острова во времена холодной войны. Обольщайте, убеждайте, запугивайте, угнетайте или обманывайте свой народ, чтобы остаться у власти. Кто вы — добрый и щедрый лидер? А может быть, коррумпированный и безжалостный тиран, держащий свою страну в ежовых руковицах?

Превратите свой остров в туристический рай или промышленную державу. Раздавайте обещания избирателям или оклеветайте политических противников, чтобы получить решающие голоса на предстоящих выборах.

Tropico 3 предлагает ироничный, легкомысленный взгляд на такие реальные проблемы, как политика в странах третьего мира, коррупция и тоталитарные режимы.