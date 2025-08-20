"Да здравствует Эль Президенте!" - анонсирована Tropico 7

После долгого перерыва анонсирована новая часть серии Tropico. Tropico 7 была официально представлена на презентации Xbox, организованной в рамках Gamescom 2025. Студия Gaming Minds, входящая в состав Kalypso Media, разрабатывает новую часть серии экономических стратегий. В её портфолио такие проекты, как Port Royale 4 и Railway Europe.

Релиз Tropico 7 запланирован на 2026 год. Игра выйдет на ПК, PS5 и консолях XSX/S. Она также будет доступна по подписке Game Pass с самого начала.

Игровой процесс Tropico 7 вращается вокруг управления тропической страной, охватывающей обширный архипелаг. В качестве диктатора этого места вам предстоит не только строить новые здания, но и бороться за поддержку её жителей. Эту поддержку можно получить посредством полезных реформ или, наоборот, посредством террора. Финансы, борьба с оппозицией, союзы и пропаганда также играют ключевую роль.

Седьмая часть серии представит несколько важных новых функций. Одна из них — терраформирование, позволяющее свободно изменять окружающую среду. Впервые Эль Президенте также столкнётся с лидерами фракций через новый совет. Ему придётся вести переговоры и манипулировать, чтобы сохранить власть.

Кроме того, разработчики представили новую систему политической принадлежности, позволяющую игрокам выбирать собственный стиль диктатуры. Эта система будет подкреплена обширной военной системой, обеспечивающей более прямой контроль над юнитами.

С Tropico 7 мы открываем новую главу в градостроительстве, политике и экономике, предоставляя игрокам больше контроля и сложности, чем когда-либо прежде, сохраняя при этом игривый юмор и сатиру, которые так любят фанаты. Это не просто очередная часть, это идеальная песочница для начинающих диктаторов. Как сказал бы Эль Президенте: «Лучший Tropico в истории — потому что он мой!»