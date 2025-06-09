True Thief - обновлённая демо-версия

Друзья, мы услышали ваши пожелания и серьёзно расширили демо-версию. Теперь в True Thief стало вдвое больше возможностей — и вдвое больше опасностей!

Что нового:

• Локация стала в 2 раза больше — как по территории, так и по числу стражников.

• Внутри теперь 4 интерактивных дома с лутом и записками, раскрывающими мир True Thief.

• Прятки в темноте теперь сложнее: охранники лучше видят Энвета при освещении, а индикатор скрытности стал вашим главным союзником.

• Исправлены баги, о которых вы нам писали.

• Добавлена полноценная русская и английская озвучка — чтобы погрузиться в атмосферу стало ещё проще.

• Поддержка широкоформатных мониторов теперь тоже на месте.

Благодаря этим изменениям демо стало не только длиннее, но и глубже. У вас больше времени, чтобы прочувствовать мир мрачного средневековья и найти свой путь в тенях.

Обновлённая демо-версия уже доступна в Steam и VK Play. Попробуйте — и расскажите, как вы уходили от погони в тенях.

Также игра доступна в VK Play: https://vkplay.ru/play/game/true_thief_-_way_of_survival/.

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