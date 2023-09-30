3D Realms анонсировала психоделический шутер от первого лица Twisted Tower

Издательство 3D Realms и компания-разработчик Atmos Games анонсировали Twisted Tower, шутер от первого лица, где "Вилли Вонка встречает BioShock" для ПК (Steam). Дата выхода не сообщается.
BioShock встречает Вилли Вонку. Поднимитесь по постоянно меняющемуся игровому шоу Twisted Tower 1920-х годов! На каждом извилистом этаже вас ждут различные пути, ужасающие враги и подсказки о вашем темном прошлом. Сможете ли вы добраться до вершины и завоевать сердце любви всей вашей жизни?
Поднимитесь прямо в Twisted Tower - самое кровавое игровое шоу в мире! Удастся ли вам подняться по коварным этажам, сразиться с демонами башни и добраться до вершины?
О как, Томас смог найти издателя)
Если что игра от весьма популярного инди-ютуб разработчика. Вот его канал
Изначально игра называлась The Father и была совсем про другое, но на изначальный вариант он не смог найти издателя и поэтому переделал в эту игру. В целом, оба варианта смотрелись интересно. Рад, что он нашел издателя.
глупости мне не интересны
В Killing Flor 2 добавили вертикальный геймплей? Не, спасибо)
Бенди напомнило
Ленивая жопа, не судьба добавить ссылку в стим?
Еее, Дюк Нюкем, 90е...!
Жаль пацанов, до сих пор херь какую-то делают
начинали хорошо а кончили трешаком