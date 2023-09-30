3D Realms анонсировала психоделический шутер от первого лица Twisted Tower ©

Издательство 3D Realms и компания-разработчик Atmos Games анонсировали Twisted Tower, шутер от первого лица, где "Вилли Вонка встречает BioShock" для ПК (Steam). Дата выхода не сообщается.

BioShock встречает Вилли Вонку. Поднимитесь по постоянно меняющемуся игровому шоу Twisted Tower 1920-х годов! На каждом извилистом этаже вас ждут различные пути, ужасающие враги и подсказки о вашем темном прошлом. Сможете ли вы добраться до вершины и завоевать сердце любви всей вашей жизни?

Поднимитесь прямо в Twisted Tower - самое кровавое игровое шоу в мире! Удастся ли вам подняться по коварным этажам, сразиться с демонами башни и добраться до вершины?