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Twisted Tower TBA
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3D Realms анонсировала психоделический шутер от первого лица Twisted Tower

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butcher69
Новости

Издательство 3D Realms и компания-разработчик Atmos Games анонсировали Twisted Tower, шутер от первого лица, где "Вилли Вонка встречает BioShock" для ПК (Steam). Дата выхода не сообщается.

BioShock встречает Вилли Вонку. Поднимитесь по постоянно меняющемуся игровому шоу Twisted Tower 1920-х годов! На каждом извилистом этаже вас ждут различные пути, ужасающие враги и подсказки о вашем темном прошлом. Сможете ли вы добраться до вершины и завоевать сердце любви всей вашей жизни?

Поднимитесь прямо в Twisted Tower - самое кровавое игровое шоу в мире! Удастся ли вам подняться по коварным этажам, сразиться с демонами башни и добраться до вершины?

10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
AlexFullBeast

О как, Томас смог найти издателя)

Если что игра от весьма популярного инди-ютуб разработчика. Вот его канал

Изначально игра называлась The Father и была совсем про другое, но на изначальный вариант он не смог найти издателя и поэтому переделал в эту игру. В целом, оба варианта смотрелись интересно. Рад, что он нашел издателя.

2
Alexios_625

глупости мне не интересны

0
Sad_Jester

В Killing Flor 2 добавили вертикальный геймплей? Не, спасибо)

0
Воин Уганды

Бенди напомнило

0
isoT0Pe

Ленивая жопа, не судьба добавить ссылку в стим?

0
cuckold

Еее, Дюк Нюкем, 90е...!

-1
ToOldforTHIS

Жаль пацанов, до сих пор херь какую-то делают

-2
Wolfenstein

начинали хорошо а кончили трешаком

-2