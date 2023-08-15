Мрачная сказка Ugly выходит 14 сентября на Xbox One, Switch и ПК ©

Платформер-головоломка Ugly будет выпущена для Xbox One, Switch и ПК в Steam и Epic Games Store 14 сентября, объявили издатель Graffiti Games и разработчик Team Ugly. Версия для Xbox One анонсирована недавно.

В этой темной и запутанной сказке все не так, как кажется. Исследуйте пустынные тайники измученного разума дворянина, проходя через сложные комнаты с головоломками и свергая высоких боссов в этом рефлексивном платформере-головоломке.

Используйте инновационную зеркальную механику, чтобы создать темное отражение себя, с которым вы можете поменяться местами, чтобы решить головоломки и проложить свой путь по этому зловещему месту, полному секретов и пропитанному трагедией. Чтобы выжить в этом опасном путешествии саморефлексии, потребуются как логика, так и навыки.

Глубоко волнующее повествование ждет своего открытия, пока вы пытаетесь распутать паутину, скрывающую ваше прошлое. Зеркало показывает все… но будьте осторожны. Иногда правда некрасива.