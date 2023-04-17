Ретро ролевая игра Ultra Pixel Survive стала доступна для консолей ©

Испанский издатель инди-игр Ratalaika Games и бразильский разработчик инди-игр Gold Skull сообщили, что их ретро-ролевая игра «Ultra Pixel Survive» стала доступна для консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch в цифровых магазинах.

Ultra Pixel Survive лучше всего можно описать как ролевую игру на выживание в жанре экшн, представленную пиксельной графикой вместе с различными персонажами и уникальными способностями, а также очень приятной историей. Её интуитивно понятная система меню и интерфейс призваны понравиться как опытному игроку, так и новичку

Цель игры — сразиться с монстрами и боссами, пытаясь выжить как можно дольше, собирая ресурсы и создавая инструменты и сооружения для защиты. Прямо вперед…..сочетание элементов экшена, ролевой игры и выживания. Ultra Pixel Survive предлагает сложный и захватывающий опыт для игроков, ищущих новый вызов.