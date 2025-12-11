Мрачная психологическая адвенчура UN:Me отправит игроков в опасный лабиринт сознания

Shueisha Games и студия historia представили UN:Me — мрачную психологическую адвенчуру, действие которой разворачивается внутри сознания девушки, чьё тело разделяют сразу несколько душ. Игра выйдет на PC в 2026 году и предложит игрокам исследовать тревожный ментальный лабиринт, где каждое решение имеет необратимые последствия.

Главная героиня приходит в себя в странном пространстве, полном туманных коридоров и фрагментов забытых воспоминаний. В её голове звучат четыре голоса — четыре человеческие души, каждая со своими желаниями, травмами и стремлением завладеть телом. Игроку предстоит вступать с ними в диалог, изучать их прошлое и выбирать, какую душу сохранить, а какую стереть, чтобы приблизить девушку к свободе.

Лабиринт реагирует на активную личность: с каждой сменой души меняются доступные действия, опасности и даже само восприятие мира — зрение, слух и движение могут искажаться под влиянием внутренних травм. Особые предметы открывают доступ к памяти и позволяют вести глубокие разговоры, раскрывая скрытую правду.

Кульминация истории — мучительный выбор. Одно тело способно вместить лишь одну душу, и игрок должен решить, чья жизнь продолжится. UN:Me обещает мрачное, эмоциональное путешествие по подсознанию, где ответы даются лишь тем, кто готов встретиться лицом к лицу с чужими — и своими — демонами.