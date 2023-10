Uncharted: Legacy of Thieves Collection получила новый трейлер в честь скорого релиза в GOG

В дополнение к бесплатной раздаче, представители магазина сделал важное объявление: в GOG (через Twitter) отправляются новые игры из каталога PlayStation Studios.

После некогда эксклюзивов для консолей Sony от студии Quantic Dream (уже несколько лет работающей самостоятельно), а также Horizon: Zero Dawn и Days Gone, на платформу придут God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Когда именно это произойдет, пока не сообщается, но для Uncharted: Legacy of Thieves Collection был представлен новый трейлер в честь скорого запуска.