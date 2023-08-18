Симулятор ремонтника космолетов Uncle Chop's Rocket Shop увидит свет в 2024 году

Вилбур — механик, который живёт и работает на маленьком астероиде, где есть станция техобслуживания космических кораблей. Его босс — жадный Дядюшка Чоп, который требует от него всё больше и больше денег за аренду.

Вам предстоит помочь Вилбуру в его работе, используя разные инструменты, детали и оборудование для ремонта космических кораблей. Вы будете сталкиваться с самыми разными проблемами — от заправки топливом до замены целых модулей. Вы должны быть быстрыми и аккуратными, чтобы успеть обслужить как можно больше кораблей за ограниченное время. Каждый корабль и модуль уникален и требует своего подхода.

Заработанные деньги вы можете тратить на улучшение своей мастерской и покупку новых рабочих станций. Они помогут вам справляться с более сложными и дорогими заказами. Вы можете выбирать из разных типов станций — от промышленных до мистических.

В игре есть сюжетная линия и случайные события, которые влияют на вашу работу и жизнь. Каждое прохождение будет отличаться от предыдущего. Вы также можете найти скрытые головоломки и улучшения, узнать больше о вселенной игры и её жителях.