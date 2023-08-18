Симулятор ремонтника космолетов Uncle Chop's Rocket Shop увидит свет в 2024 году

Симулятор ремонтника космического корабля Uncle Chop’s Rocket Shop доберется до релиза на PlayStation 5, Xbox Series и Switch вместе с ранее анонсированной версией для PC (Steam, Epic Games Store) в 2024 году, объявили издатель Kasedo Games и разработчик Beard Envy.
В мастерской Uncle Chop’s Rocket Shop, где вы найдете все, что вам нужно для моделирования и ремонта космического корабля! Просыпайтесь, чините корабли, заводите друзей и врагов, платите ренту, улучшайте свою мастерскую, размышляйте о тщетности своего существования, ложась спать, а на следующий день повторяйте все заново.
Синопсис игры звучит весьма удручающе, но такова жизнь. На астероидной станции техобслуживания на малолюдной космической трассе Уилбур влачит жалкое существование в качестве механика, зарабатывая на хлеб с маслом ремонтом космолетов. В то время как большинство его клиентов находят смысл жизни в развлечениях, таких как поклонение безумным космическим богам, кормление разумной черной дыры, бесконечные поиски сокровищ или ментальное порабощение работников магазина пончиков, Уилбур живет более скромной жизнью, устраняя неисправности в модулях процедурно сгенерированных звездолетов.