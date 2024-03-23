MMO Undawn от Tencent оказалась провальной, заработав всего 0,2 % от бюджета в $140 млн

Несмотря на то, что в промоматериалах присутствовал Уилл Смит, Undawn оказалась провальной: созданная Tencent MMO о выживании заработала за восемь месяцев всего $287 тысяч, или 0,2% от бюджета в $140 миллионов.

Возможно, вы уже видели трейлер Undawn с Уиллом Смитом в главной роли, который явно напоминал "Я — легенда", а возможно, что и читали о ней и рецензии, в которых обозреватели не слишком восторженно отзывались о мобильной free-to-play игре для iOS и Android.

Провальный прием Undawn явно вынудил Tencent к пересмотру своей стратегии: "Мы намерены сфокусироваться на том, чтобы сократить количество высокобюджетных проектов", - заявил главный стратег Джеймс Митчелл на последней встрече с инвесторами.

Изменение подхода, о котором заявляет Tencent, может повлиять и на Assassin's Creed Jade, отложенную до 2025 года, если верить тем слухам, в которых говорилось именно о переосмыслении стратегии китайского гиганта.

Впрочем, официального подтверждения пока не было: как обстоят дела с новой главой серии для мобилок от Ubisoft, мы наверняка узнаем в ближайшие время.