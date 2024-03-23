MMO Undawn от Tencent оказалась провальной, заработав всего 0,2 % от бюджета в $140 млн

Несмотря на то, что в промоматериалах присутствовал Уилл Смит, Undawn оказалась провальной: созданная Tencent MMO о выживании заработала за восемь месяцев всего $287 тысяч, или 0,2% от бюджета в $140 миллионов.
Возможно, вы уже видели трейлер Undawn с Уиллом Смитом в главной роли, который явно напоминал "Я — легенда", а возможно, что и читали о ней и рецензии, в которых обозреватели не слишком восторженно отзывались о мобильной free-to-play игре для iOS и Android.
Провальный прием Undawn явно вынудил Tencent к пересмотру своей стратегии: "Мы намерены сфокусироваться на том, чтобы сократить количество высокобюджетных проектов", - заявил главный стратег Джеймс Митчелл на последней встрече с инвесторами.
Изменение подхода, о котором заявляет Tencent, может повлиять и на Assassin's Creed Jade, отложенную до 2025 года, если верить тем слухам, в которых говорилось именно о переосмыслении стратегии китайского гиганта.
Впрочем, официального подтверждения пока не было: как обстоят дела с новой главой серии для мобилок от Ubisoft, мы наверняка узнаем в ближайшие время.
Да потому что надо хорошие сюжетные игры делать, а не этот калл мультиплеерный!!?!
Даже не слышал о ней
За спиной у вила смита кабина ЗИЛ 130)
а чем она от The Day Before отличается?
Возможно,лет через десять постоянных убытков, до руководства каждой компании дойдёт, что нужно делать хорошие игры, а не раздувать рекламный бюджет на 2/3 стоимости разработки.
Мобильная шляпа какая то
у гта был такой бюджет, могли бы нормальную игру выкатить
Хорошо, что провал и компания понесла 140+ лямов убытков. Надеюсь это научит их, что делать г"вно и пытаться скормить его людям - плохая идея.
Лучшая игра которая делали разработчики)