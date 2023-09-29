Для ПК анонсирована Underspace - лавкрафтианская ролевая игра о космических истребителях с открытым миром

Camlann GamesRemove и Pastaspace Interactive объявили, что их ролевая игра в стиле Лавкрафта с открытым миром Underspace выйдет в раннем доступе Steam в 2024 году. Чтобы отпраздновать это объявление, команды также поделились новым трейлером игрового процесса.
Согласно описанию, в Underspace игрокам предстоит «столкнуться с грозными монстрами, объединиться с коварными пиратами, грабить древние звездные города и оставить свой след в галактике штормов и тайн».
Игроки смогут летать, рисовать и настраивать более 60 различных кораблей. Кроме того, они смогут оснастить себя более чем 150 единицами техники. Кроме того, они могут выбрать расу, создать своего персонажа и постараться не попасться под поезд-призрак.
Финальная версия также обещает иметь 70 созданных вручную звездных систем, более 20 уникальных боссов, более 30 уникальных побочных квестов и более 40 различных фракций.
Вот ещё одна игра про Лавкрафта и космос на ПК. Наверное, разработчикам в этом году карт-бланш на космонышек дали, все игры про них. Мало ли вдруг прокатит, а потом пиарить - "у нас тут событие, у Лавкрафта в космосе".
Да кому сдались эти космоаркады аля игры со времен Сега Мега драйв, сделайте уже кто нибудь продолжение игры Звездные ВОлки
да ща космоц как ранее дофига в моде вон Тодд утопает в овациях успехе и великолепии после релизо стырфильдо
старкринж старкалл стардильдо и тд
главное чтобы финальная версия имела русскую локализацию
Неплохо, нужно больше игр про космос, ибо жанр очень малочислен, особенно достойными проектами