Для ПК анонсирована Underspace - лавкрафтианская ролевая игра о космических истребителях с открытым миром ©

Camlann GamesRemove и Pastaspace Interactive объявили, что их ролевая игра в стиле Лавкрафта с открытым миром Underspace выйдет в раннем доступе Steam в 2024 году. Чтобы отпраздновать это объявление, команды также поделились новым трейлером игрового процесса.

Согласно описанию, в Underspace игрокам предстоит «столкнуться с грозными монстрами, объединиться с коварными пиратами, грабить древние звездные города и оставить свой след в галактике штормов и тайн».

Игроки смогут летать, рисовать и настраивать более 60 различных кораблей. Кроме того, они смогут оснастить себя более чем 150 единицами техники. Кроме того, они могут выбрать расу, создать своего персонажа и постараться не попасться под поезд-призрак.

Финальная версия также обещает иметь 70 созданных вручную звездных систем, более 20 уникальных боссов, более 30 уникальных побочных квестов и более 40 различных фракций.