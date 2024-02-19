Симулятор бокса Undisputed заглянет на PS5 и Xbox Series X|S

Undisputed, увлекательный симулятор бокса, разработанный Steel City Interactive, выйдет на PS5 и Xbox Series X|S одновременно с окончанием раннего доступа на ПК, объявил генеральный директор команды разработчиков Эш Хабиб.

Обновленная в последние дни и добавившая режим карьеры, Undisputed выйдет на консолях в особенно отполированном виде, поскольку конверсия в настоящее время является основным направлением работы студии, которая признала множество отличий от запуска игры только на PC.

"Запуск игры в Steam или на другой платформе - это нечто совершенно иное, чем запуск на консолях, поэтому в данный момент мы сосредоточены исключительно на этом пути", - сказал Хабиб в интервью Insider Gaming.

Неизбежно, что в финальной версии появится несколько новых функций. "Мы внесем некоторые изменения в балансировку геймплея. Я бы хотел иметь возможность разрабатывать больше функций для раннего доступа, но сейчас это компромисс, который означает отвлечение ресурсов от консольной версии".

Я не хочу называть дату выхода прямо сейчас, потому что тогда что-то может пойти не так и потребовать принятия мер. (...) Однако тот факт, что мы сосредоточились на доработке, исправлении ошибок и балансировке, должен хотя бы дать представление о сроках, которые не так уж и далеки.