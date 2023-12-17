Многопользовательский шутер о Второй мировой войне UNITED 1944 вышел в раннем доступе

Испанский разработчик Novarama сообщил о запуске в раннем доступе UNITED 1944, своего инновационного многопользовательского шутера от первого лица, действие которого происходит во Второй мировой войне. Получив широкое признание в нескольких публичных бета-версиях, UNITED 1944 — это уникальное сочетание шутера, стратегии и выживания, которое оживляет этот жестокий момент в истории человечества.

UNITED 1944 — это насыщенный многопользовательский шутер от первого лица, который одновременно затягивает и доставляет удовольствие, предлагая два игровых режима, три большие карты, более 20 видов оружия и более 40 навыков. Игроки могут окунуться в ярость крупнейших сражений Второй мировой войны, простирающихся от французской сельской местности и Северной Африки до дня Д во Франции, при этом принимая участие в классических битвах 16 на 16! Собираете ли вы ресурсы, защищаете аванпосты, укрепляете базы, создаете свое снаряжение или просто сражаетесь с врагом до последнего, здесь есть чем заняться, а сражения основаны на реалистичном, но увлекательном игровом процессе.

В дополнение к классическому режиму доминирования игроки также смогут перейти в уникальный режим «Выживание», основанный на экстракции, где каждый — враг, и выживание далеко не гарантировано. Ищите ресурсы, исследуйте город и создавайте импровизированные базы где угодно, борясь за выживание. Стройте, совершайте набеги, убивайте, крадите, собирайте мусор и разрушайте все, что вам нужно для выживания. Играйте столько, сколько захотите, старайтесь оставаться на ногах и добейтесь как можно большего количества добычи.

Этот контент — только начало, и уже в этом месяце и в начале 2024 года в UNITED 1944 появится гораздо больше, поскольку команда разработчиков Novarama поделилась дорожной картой того, что будет в будущем, включая новое оружие, карта советского города, новые навыки, игровые системы, обновление игрового режима и многое другое.