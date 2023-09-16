Новый трейлер и подробности второго закрытого бета-тестирования сетевого шутера United 1944

Novarama подробно рассказала о тестовых выходных сетевого шутера на тему Второй мирово войны United 1944, в которых фанаты смогут опробовать новый игровой режим и карту.
Следующий игровой тест United 1944 пройдет с пятницы, 29 сентября 16:00 МСК по воскресенье, 1 октября 10:00 МСК. Это второй игровой тест, который разработчик проводит для предстоящего шутера, и он будет включать в себя новый режим «Выживший», который, как объясняет разработчик, «где успешное извлечение является проблемой даже для лучших бойцов».
Закрытая бета-версия будет иметь серверы в Европе, Северной Америке и Азии, чтобы «гарантировать, что все игроки в этих регионах получат беспрепятственный опыт участия в боевых действиях». Поскольку это закрытая бета-версия, вам придется зайти на страницу Steam и нажать «запросить доступ». Успешные кандидаты смогут сыграть в новом режиме, а также в режиме доминирования 16 на 16 на новой карте, действие которой происходит во Франции, где «тяжелые бои между союзниками и странами Оси оказались в центре внимания после дня Д», а также на «обновленной и улучшенная карта Северной Африки с улучшенным балансом команд и новыми ориентирами».
Также новинкой этой бета-версии является обновленный цикл смены дня и ночи с лучшей видимостью в темноте, улучшенным движением, улучшениями качества жизни, а также оружием Bren и Type 99, которое представляет в игре семейство ручных пулеметов. Это даст любому преимущество при попытке разрушить вражеские укрепления и прорвать их оборону.
Контент закрытой бета-версии:
- Новые карты. В ходе предстоящего игрового теста можно будет сыграть на двух новых картах. Впервые в этой игре игроки смогут сражаться на полях сражений во Франции и Африке.
- Новые режимы. В бета-версии будут представлены два новых режима: «Доминирование» и «Выживший». «Доминирование» выглядит как режим контроля территории 16 на 16, в котором игроки должны захватывать точки, чтобы отбросить команду противника. Выживший, с другой стороны, представляет собой режим извлечения «собака-собака». Игрокам придется собирать добычу и отбиваться от игроков, чтобы безопасно выбраться.
- Новое оружие. На этот раз игроки смогут заполучить «Bren» и «Type 99». Эти два ручных пулемета наверняка разорвут конкуренцию.
- Цикл день/ночь. Цикл дня и ночи в игре теперь обеспечивает лучшую видимость в темноте, так что игрокам не придется спотыкаться в поисках кого-нибудь, в кого можно стрелять.
- Улучшения движения. Движение игры было изменено по сравнению с последней бета-версией, чтобы сделать игру более плавной.