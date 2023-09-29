Стартовало второе ЗБТ многопользовательского шутера от первого лица UNITED 1944 на тему Второй мировой войны

Сегодня Novarama объявила о начале второго закрытого бета-тестирования для своего многопользовательского шутера UNITED 1944 года. Оно пройдёт до воскресенья, 1 октября, включая режим выживания, и теперь реализует цикл день-ночь, улучшения в движении и новое оружие. Новое испытание будет доступно в режиме выживания, включающем поиск сокровищ и открытое строительство.
Чтобы запросить доступ к бета-версии, вы можете нажать кнопку «Запросить доступ» на странице UNITED 1944 в Steam.
начал поиск. не выждал вышел. 0 онлайна либо?
Да такие шутеры быстро умирают