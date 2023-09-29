Стартовало второе ЗБТ многопользовательского шутера от первого лица UNITED 1944 на тему Второй мировой войны

Мультиплеерный шутер от первого лица, который сочетает в себе элементы сбора ресурсов, крафта и строительства. С акцентом на захват базы, игра подходит для игроков всех стилей, от бойцов на передовой до хитрых тактиков. Сражения проходят в формате 16 на 16.

Ищите ресурсы, которые помогут создать оружие и снаряжение, способные переломить ход битвы. Изменяйте окружающую среду в свою пользу, создавая оборонительные стены, устанавливая мины и блокируя улицы баррикадами, чтобы остановить продвижение врага. Защищайте ключевые здания, превращая их в передовые аванпосты, и получайте территориальное преимущество.

В UNITED: 1944 вы сможете адаптировать свой стиль игры в соответствии с потребностями вашей команды и обстановкой боя. Сотрудничайте с вашими товарищами, чтобы определить, как можно дать вашей команде лучшее преимущество. Вы также можете устанавливать самодельные взрывные ловушки и создавать лекарства для возрождения павших товарищей по команде. Кроме того, вы можете менять свои роли и вооружение в середине боя.