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Unknown 9: Awakening 18.10.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 125 оценок

По мотивам провальной Unknown 9: Awakening вышел официальный малобюджетный сериал

butcher69
Новости

Издательство Bandai Namco и студия Reflector Entertainment выпустили сериал по мотивам провальной Unknown 9: Awakening, названный Unknown 9: Passage. Первый сезон состоит из семи эпизодов и является частью трансмедийной вселенной, созданной разработчиками еще до того, как игра оказалась оглушительным провалом.

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Сюжет сериала сосредоточен на индийской девушке Харуна, которую преследуют видения собственной смерти, а также на её способности погружаться в таинственное измерение. Главную роль в игре исполнила Аня Чалотра, известная по сериалу "Ведьмак", однако в сериале актриса не участвует.

Создатели решили особо не афишировать выход этого проекта и все эпизоды были тихо выложены на официальном YouTube-канале Unknown 9, который имеет менее 3,5 тысячи подписчиков.

Кроме того, качество производства вызвало немало критики среди немногочисленных зрителей: сериал выглядит бюджетно, с посредственной картинкой и скромными визуальными эффектами

-13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
goodneighbor

Бюджетики освоены.

5
Пользователь ВКонтакте

ничему не учатся😔😔😔 // Фёдор Раскольников

0
BluntZebulon

Кучка народу на одной посудине. Снимали за еду?

0
vertehwost

ппфф лол а где связь вообще?)))

0
Pastoral

Ща так многие делают через сериал хотят затащить в игру..

0
SOLUS5678

Пойдёт в туже помойку что и игра.)

0