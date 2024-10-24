По мотивам провальной Unknown 9: Awakening вышел официальный малобюджетный сериал

Издательство Bandai Namco и студия Reflector Entertainment выпустили сериал по мотивам провальной Unknown 9: Awakening, названный Unknown 9: Passage. Первый сезон состоит из семи эпизодов и является частью трансмедийной вселенной, созданной разработчиками еще до того, как игра оказалась оглушительным провалом.

Сюжет сериала сосредоточен на индийской девушке Харуна, которую преследуют видения собственной смерти, а также на её способности погружаться в таинственное измерение. Главную роль в игре исполнила Аня Чалотра, известная по сериалу "Ведьмак", однако в сериале актриса не участвует.

Создатели решили особо не афишировать выход этого проекта и все эпизоды были тихо выложены на официальном YouTube-канале Unknown 9, который имеет менее 3,5 тысячи подписчиков.

Кроме того, качество производства вызвало немало критики среди немногочисленных зрителей: сериал выглядит бюджетно, с посредственной картинкой и скромными визуальными эффектами