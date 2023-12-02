Приключенческий боевик Unknown 9: Awakening получил возрастной рейтинг в Сингапуре

Более трех лет назад, на Gamescom в августе 2020 года, Reflector Entertainment анонсировала свой дебютный проект Unknown 9: Awakening, приключенческий боевик, в котором игроки окажутся на месте Харуны, молодой девушки из Калькутты, Индия, обладающей таинственными способностями. Однако с момента многообещающего анонса обновлений игры совершенно не было, хотя, возможно, вскоре ситуация изменится.

Unknown 9: Awakening недавно получила оценку сингапурской классификационной комиссии, Управления по развитию информационных технологий. Это само по себе обычно указывает на то, что запуск игры состоится в относительно ближайшем будущем, но, кроме того, запуск Unknown 9: Awakening запланирован на 2024 год, а это значит, что мы, возможно, скоро услышим об игре больше. Возможно, на The Game Awards 7 декабря?

Описание игры, сопровождающее рейтинг, также раскрывает некоторые детали сюжета и игрового процесса. В нем говорится:

«Играя от третьего лица, главная героиня будет перемещаться между реальностью и Складкой, исследуя различные локации для продвижения в игре. Геймплей включает в себя сражения и победы над врагами-людьми с помощью различных приемов. К ним относятся рукопашный бой, телекинетические ударные волны и одержимость, стрельба, скрытые атаки и подрыв взрывчатых материалов. Турельную пушку также можно использовать для стрельбы по приближающимся самолетам противника во время игрового события.



Прогресс можно улучшить, восстанавливая здоровье и набирая очки для приобретения новых навыков. Во время игры можно столкнуться с умеренным насилием. Сцены изображают персонажей, которых бьют током или которые исчезают в клубах дыма без эффектов крови, когда на них нападают или убивают. Когда главная героиня ранена и у неё мало здоровья, по краям экрана появляются красные вспышки. Более сильные изображения включают кат-сцену с персонажем, которого ударили ножом в грудь, и видны брызги крови».

Кроме того, согласно рейтингу, Unknown 9: Awakening выйдет на PS5, PS4 и ПК. Когда игра была анонсирована в 2020 году, сообщалось, что она выйдет на ПК и консолях нового поколения, поэтому, похоже, с тех пор планы могли измениться.

Разработчик Unknown 9: Awakening Reflector Entertainment был приобретен Bandai Namco в 2020 году.