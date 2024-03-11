Трудности разработки амбициозного приключения Unknown 9: Awakening и приглашение звезды "Ведьмака"

Больше трех лет назад разработчики из молодой студии Reflector Entertainment при поддержке Bandai Namco презентовали загадочную адвенчуру под названием Unknown 9: Awakening. Создание проекта прошло через множество трудных этапов, включая пандемию коронавируса, но создатели все же смогли реализовать все свои задумки, а также их приумножить. Благодаря вере в успех со стороны издателей, авторам удалось привлечь к работе даже звезду из сериала "Ведьмак". В официальном блоге Reflector Entertainment разработчики делятся подробностями непростой разработки Unknown 9: Awakening.

В студии Reflector Entertainment признают, что для многих сотрудников эти три года стали чрезвычайно трудным испытанием. Разработчикам приходилось мириться с ограничениями коронавируса и одновременно преодолевать трудности в создании совершенно новой интеллектуальной собственности. Им также приходилось корректировать рабочие процессы и дорабатывать сюжетную составляющую. В итоге у них получилась глубокая история, уникальная механика исследования и битв с врагами, считают авторы Unknown 9: Awakening.

Когда все было сделано, мы не просто разработали видеоигру. Мы создали тщательно продуманную сюжетную вселенную, в которую вы сможете полностью погрузиться!

Несмотря на сложности в разработке, у команды авторов были и радостные моменты. Один из таких они называют день, когда к проекту присоединилась актриса Аня Чалотра, наиболее известная по роли Йеннифер из сериала "Ведьмак". Она озвучила и подарила свою внешность главной героине Unknown 9: Awakening по имени Харуна. По мнению разработчиков, Чалотре удалось передать оригинальное видение жестокого и притягательного образа девушки.

Увидеть Аню Чалотру в игре можно будет уже летом 2024 года на ПК и консолях.