К игре Unleaving вышел официальный трейлер с датой релиза

Unleaving — это сюжетный платформер-головоломка, разработанный Orangutan Matter. Каждое испытание в Unleaving разворачивается на нарисованном вручную ландшафте. Каждый кадр представляет собой уникальную ручную работу , в которой гармонично сочетаются карандаш и графит. Визуальные эффекты оживляются благодаря традиционной анимации живописи. С учетом стремления к оригинальности , каждая сцена уникальна и не повторяется. Каждая глава основана на конкретной теме, которая определяет настроение , эмоции и сюжет. Исследуйте яркие и красочные миры .

Unleaving выйдет 27 марта на ПК.