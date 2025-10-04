Представлен новый трейлер Unreal Redux, фанатского ремастера первой Unreal

Прошло больше двух лет с тех пор, как мы в последний раз смотрели на Unreal Redux. Недавно был опубликован новый трейлер. Он демонстрирует последнюю сборку проекта. И хотя он не отражает финальную версию, он может дать вам представление о том, чего можно ожидать.
Unreal Redux — это ремастер первой Unreal. Он обещает множество улучшений, повышающих качество игрового процесса, оставаясь верным классической игре. Мод добавит новые функции, например, использование «схватить» вместо «использовать» с пульсирующим наложением на экране. Игроки также смогут обыскивать трупы и взаимодействовать с расой Нали новыми способами. Кроме того, моддер Krull0r добавит несколько крутых новых декораций NVIDIA PhysX, чтобы сделать игру более живой.
Игроков также ждут новые эффекты вражеских снарядов, потрясающие эффекты оружия игроков и новые эффекты взрывов. Мод также обещает новые захватывающие звуковые эффекты, включая звуки шагов, основанные на материале земли.
Unreal Redux находится в разработке уже более семи лет.
в свое время была самая красивая и была сингловая,вот бы ремейк выпустили того первого unreal
Игра детства. Жаль, что серия умерла.
Помню запускал игру первый раз на первой вуду. А до этого на пиратских дисках под видом игры часто встречал технодемки ранние нереального. По сути игра стала первой технодемкой движка UE.
Игра была красива, но как шутер - максимально всратая и неинтересная. Второй анрил был куда лучше.
Да, второй лучше
по геймплею хуже
Да нормальный казуальный шутер для своего времени.
В 99 году никто не говорил в отношении Анриала такие слова. Даже когда в 99 вышел UT, который стал популярнее первой части в разы.
Не всё что вышло 25-30 лет назад должно играться интересно сейчас. В ретроспективе, большинство старых игр неинтересны. Понятное дело, что чаще всего они неиграбельны из-за устаревшего управления и каких-то механик.
не стань тогда популярным этот движок, мы бы сейчас не мучались с апскейлерами и статтерами.