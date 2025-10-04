Представлен новый трейлер Unreal Redux, фанатского ремастера первой Unreal

Прошло больше двух лет с тех пор, как мы в последний раз смотрели на Unreal Redux. Недавно был опубликован новый трейлер. Он демонстрирует последнюю сборку проекта. И хотя он не отражает финальную версию, он может дать вам представление о том, чего можно ожидать.

Unreal Redux — это ремастер первой Unreal. Он обещает множество улучшений, повышающих качество игрового процесса, оставаясь верным классической игре. Мод добавит новые функции, например, использование «схватить» вместо «использовать» с пульсирующим наложением на экране. Игроки также смогут обыскивать трупы и взаимодействовать с расой Нали новыми способами. Кроме того, моддер Krull0r добавит несколько крутых новых декораций NVIDIA PhysX, чтобы сделать игру более живой.

Игроков также ждут новые эффекты вражеских снарядов, потрясающие эффекты оружия игроков и новые эффекты взрывов. Мод также обещает новые захватывающие звуковые эффекты, включая звуки шагов, основанные на материале земли.

Unreal Redux находится в разработке уже более семи лет.