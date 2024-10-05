Вступление Unreal Tournament 1999 года воссоздали на Unreal Engine 5

Blur Studio представила ремейк вступления культовой игры Unreal Tournament 1999 года, созданный с использованием движка Unreal Engine 5. Короткое, но впечатляющее видео стало настоящим подарком для поклонников оригинальной игры, выпущенной в 1999 году.
Blur Studio — команда, известная работой над внутриигровыми трейлерами для таких игр, как Gears of War, привнесла в это видео высокий уровень детализации и визуальной красоты. Использование ассетов движка придает ролику особую атмосферу, подчеркивая возможности Unreal Engine 5.
Недавно Epic Games представила новую версию движка под названием UE5.5, улучшив технологии Nanite и Lumen. Также была показана техническая демонстрация MegaLights, демонстрирующая впечатляющие возможности динамического освещения и теней.
Я готов просить годы херни которую делали Эпик Геймс, если это тизер для оценки аудитории и они в кулуарах делают новый Unreal
Ну уж что-что, но твоё прощение они точно вертели на одном месте.
Слышать этот музыкальный мотив просто восхитительно.
Классно. Вот бы полноценный ремейк с графоунием и тонны кровище.
О дааа!Ну и еще с оптимизацией на уровне!
Фулл эпизод будет в антологии Secret Level
воу..
аж олдскулы свело
Круто. А теперь давайте всю игру.
До сих пор нет ни одной годной игры с этими бесполезными Nanite и Lumen
Ну вообще-то Фортнайт от тех же Эпиков - это и есть годная игра с Nanite и Lumen 😛
Блин, какие же невероятные фильмы можно было бы делать на движке UE5 а его всё под игры заточить пытаются
Так и фильмы на нём делают.
Прикольно
нет чтобы сделать хотя бы новую часть, для квадроберов сделали фартнайт
Выглядит круто!
С LinkedIn. Согласно описанию с ютуба, это сделано "в знак уважения к игре и в качестве иллюстрации к эпизоду Unreal Tournament, который войдёт в антологию Secret Level от Amazon Studios." Что же, просто так франшизы после такого перерыва не извлекают из архивов. Неужели и правда ремейк?
ремейк бы эх((((
вот раньше игры делали
Нет дыма без огня, Эпики возродят серию.
Первому игроку приготовиться 2!
Анрыл сосат квака форэва.