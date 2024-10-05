ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Unreal Tournament 22.11.1999
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
9.1 406 оценок

Вступление Unreal Tournament 1999 года воссоздали на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Blur Studio представила ремейк вступления культовой игры Unreal Tournament 1999 года, созданный с использованием движка Unreal Engine 5. Короткое, но впечатляющее видео стало настоящим подарком для поклонников оригинальной игры, выпущенной в 1999 году.

Blur Studio — команда, известная работой над внутриигровыми трейлерами для таких игр, как Gears of War, привнесла в это видео высокий уровень детализации и визуальной красоты. Использование ассетов движка придает ролику особую атмосферу, подчеркивая возможности Unreal Engine 5.

Недавно Epic Games представила новую версию движка под названием UE5.5, улучшив технологии Nanite и Lumen. Также была показана техническая демонстрация MegaLights, демонстрирующая впечатляющие возможности динамического освещения и теней.

58
22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Kitsu-NeshKaa

Я готов просить годы херни которую делали Эпик Геймс, если это тизер для оценки аудитории и они в кулуарах делают новый Unreal

21
RedundantRutherford

Ну уж что-что, но твоё прощение они точно вертели на одном месте.

-4
Ingvarr Kai

Слышать этот музыкальный мотив просто восхитительно.

16
BleederHunt

Классно. Вот бы полноценный ремейк с графоунием и тонны кровище.

6
Дроникс

О дааа!Ну и еще с оптимизацией на уровне!

3
Tommy.

Фулл эпизод будет в антологии Secret Level

5
saksnboom

воу..
аж олдскулы свело

4
FRentertainment2

Круто. А теперь давайте всю игру.

1
rossvel

До сих пор нет ни одной годной игры с этими бесполезными Nanite и Lumen

1
Denton451

Ну вообще-то Фортнайт от тех же Эпиков - это и есть годная игра с Nanite и Lumen 😛

0
Pariah118

Блин, какие же невероятные фильмы можно было бы делать на движке UE5 а его всё под игры заточить пытаются

1
Denton451

Так и фильмы на нём делают.

0
askazanov

Прикольно

0
ze1n_82

нет чтобы сделать хотя бы новую часть, для квадроберов сделали фартнайт

0
MONOLITA

Выглядит круто!

0
chessbase50

С LinkedIn. Согласно описанию с ютуба, это сделано "в знак уважения к игре и в качестве иллюстрации к эпизоду Unreal Tournament, который войдёт в антологию Secret Level от Amazon Studios." Что же, просто так франшизы после такого перерыва не извлекают из архивов. Неужели и правда ремейк?

0
muxamor2011

ремейк бы эх((((

0
Wolfenstein

вот раньше игры делали

0
Jerrido112

Нет дыма без огня, Эпики возродят серию.

0
JustA_NiceGuy

Первому игроку приготовиться 2!

0
Uilenspiegel

Анрыл сосат квака форэва.

-3
LIMITRON
0