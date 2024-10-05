Вступление Unreal Tournament 1999 года воссоздали на Unreal Engine 5

Blur Studio представила ремейк вступления культовой игры Unreal Tournament 1999 года, созданный с использованием движка Unreal Engine 5. Короткое, но впечатляющее видео стало настоящим подарком для поклонников оригинальной игры, выпущенной в 1999 году.

Blur Studio — команда, известная работой над внутриигровыми трейлерами для таких игр, как Gears of War, привнесла в это видео высокий уровень детализации и визуальной красоты. Использование ассетов движка придает ролику особую атмосферу, подчеркивая возможности Unreal Engine 5.

Недавно Epic Games представила новую версию движка под названием UE5.5, улучшив технологии Nanite и Lumen. Также была показана техническая демонстрация MegaLights, демонстрирующая впечатляющие возможности динамического освещения и теней.