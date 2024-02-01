Первое сравнение обновленной версии Until Dawn показывает улучшенное освещение и 60 FPS

Игровое подразделение PlayStation официально анонсировало обновленное издание Until Dawn, интерактивной хоррор-игры, вышедшей в далеком 2015 году на PS4. Теперь проект с визуальными улучшениями, наконец-то, доберется до ПК и появится на более актуальной консоли PS5. Насколько сильно разработчики изменили графическую составляющую Until Dawn, можно увидеть в специальном сравнении.

Энтузиаст под ником Cycu1 сравнил представленный трейлер обновленной Until Dawn с кадрами из оригинальной игры на PS4. Как можно заметить, визуальная составляющая хоррора не слишком изменилась в области текстур и моделей персонажей. Заметные отличия видны в освещении, которое было значительно переделано по сравнению с оригиналом. Кроме того, в некоторых местах появилось больше деталей.

Новая версия Until Dawn, по словам разработчиков, была разработана с применением технологий на движке Unreal Engine 5. Он позволил обеспечить в игре улучшенную кинематографичность и более плавную картинку с 60 FPS.

Обновленная версия Until Dawn обещает добраться до ПК и PS5 в течение 2024 года.