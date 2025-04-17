Появились первые отзывы на хоррор "Дожить до расcвета"

В Сети появились первые отзывы на фильм «Дожить до рассвета», адаптацию видеигры Unlit Dawn, который уже называют самым «гениальным хоррором 2025 года». Первым зрителям понравились и визуальные эффекты, и дизайн монстров, которые были взяты из игры. «Дожить до рассвета» также хвалят за высокий градус жестокости и обилие страшных моментов.

Разработкой фильма занимались компании Screen Games и PlaystationProductions. В кресле режиссера --- Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…»). Сценарий написали Гэри Доберман («Оно») и Блэр Батлер. Главные роли у Майкла Чимино и Эллы Рубин. Мировая премьера фильма намечена на 25 апреля.

В центре сюжета --- девушка по имени Мелани, которая вместе с друзьями отправляется в долину, где когда-то бесследно пропала ее сестра. Однако вместо ответов у героев появляется все больше и больше новых вопросов. Во время прогулки по долине они становятся заложниками временной петли, которая вновь и вновь отправляет друзей в логово монстров.