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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 244 оценки

Появились первые отзывы на хоррор "Дожить до расcвета"

Simple Jack Simple Jack

В Сети появились первые отзывы на фильм «Дожить до рассвета», адаптацию видеигры Unlit Dawn, который уже называют самым «гениальным хоррором 2025 года». Первым зрителям понравились и визуальные эффекты, и дизайн монстров, которые были взяты из игры. «Дожить до рассвета» также хвалят за высокий градус жестокости и обилие страшных моментов.

Разработкой фильма занимались компании Screen Games и PlaystationProductions. В кресле режиссера --- Дэвид Ф. Сандберг («И гаснет свет…»). Сценарий написали Гэри Доберман («Оно») и Блэр Батлер. Главные роли у Майкла Чимино и Эллы Рубин. Мировая премьера фильма намечена на 25 апреля.

В центре сюжета --- девушка по имени Мелани, которая вместе с друзьями отправляется в долину, где когда-то бесследно пропала ее сестра. Однако вместо ответов у героев появляется все больше и больше новых вопросов. Во время прогулки по долине они становятся заложниками временной петли, которая вновь и вновь отправляет друзей в логово монстров.

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9
6
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 6
Ваш комментарий
MNM 777
4
TypHuk_MaH

ну что гамной воняит?

2
gilian137

я думаю будет по типу хижины в лесу)) только круче)))

1
meushroom

кинцо по интерактивному кинцу? что-то новое

1
Антон Патриарх Логвинов

Судя по описанию, игра и этот фильм это абсолютно разные вещи связь между которыми только в названии.

Дмитрий Поляков 1987

В статье возможно опечатка. Правильнее "Самый геЙнеальный хоррор 2025". Но это не точно.