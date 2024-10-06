Ремейк Until Dawn взломали на ПК - игра вышла без Denuvo

Группа Rune взломала версию ремейка Until Dawn для ПК, выпущенную 4 октября. Игра вышла на ПК почти на день позже, чем на PlayStation 5. Ремейк был взломан только вечером 4 октября.
Наряду с обходом DRM-системы Steam хакеры отключили подключение к PlayStation Network в Until Dawn remake. Покупатели лицензионной версии игры сейчас активно жалуются на это подключение. Интересный момент: хакеры советуют заблокировать доступ ремейка Until Dawn к сети с помощью файловой стены. Возможно, в ремейке не удалось полностью отключить подключение к серверам Sony.
Ремейк Until Dawn получил обновленную графику, переработанный пролог и новую камеру: теперь в нем можно использовать камеру от третьего лица и ту же камеру, что и в оригинальной Until Dawn. Кроме того, в ремейк были добавлены новые предметы коллекционирования.
В магазинах Steam и Epic Games Store ремейк Until Dawn сейчас удастся купить за $69.99, но для России, к сожалению, действует региональный блок.
Согласно файлу NFO, разработчики ремейка Until Dawn не использовали систему Denuvo для защиты игры. Ремейк был защищён только собственной системой DRM Steam, которую можно обойти с помощью эмулятора.
Агония Сонибоя
хахахахаха
70 баксов ага, ща. Помнится в свое время на пс4 рублей за 700купил)
кто автора пробудил?
файловая стена -
Ой,спс,рассмешил;)
по моему это уже где-то было🤔
ремейк ваще бесплатно должен быть у кого оригинал есть типа апдейтом устанавливаться тогда это честно а так новые игры делайте тогда и купим мб если не треш
норм игра?
оптимизация г*ВНО
Там вообще весь релиз трижды переваренный кал. Половина настроек не работает, оптимизации нет. При этом графика в игре ну не сказать, что прям вау. Анимации вообще даже не трогали, они мега топорные.
А так-то это кинцо лучшее, среди всех подобных. Ну может Детроит ещё держит планку на уровне. Серия Дарк пикчурс близка, но не на уровне с этими играми.
Алё это один и тот же разработчик
Там Unreal Engine 5, про оптимизацию можно даже не мечтать, в добавок игру отдали нонейм разрабам, вот их список игр, одна фигня какая та. https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Company:Bloober_Team
другие
Да ладно?
однако здравствуйте
Можно на ютуб пройти и не тратить время на скачивание и установку.
Ну и хорошо. Тех, кто блокирует игры по национальному признаку только пиратить.
повтор
Пираты вновь победили.
Дак сонивские игры почти все без защиты же, не? Кроме онлайновых
Окей, но вот было сравнение ps 5 VS ps 4 и там не все моменты настолько радуют)
Чё так поздно то, сегодня 6 а на торрентах она на выходе была 4 АХАХХААХАХ
Новость ни о чем, новость ради новости, так как все знают, что игры Сони выходят без денуво. Поэтому сообщение о "взломе" тут абсолютно неуместно, а иначе такие ветки можно создавать по пять штук в день с выходом каждого ширпотреба без дуни.
Автор статьи ток раздуплился походу,хахаха
SONY - лучшее, никогда не ставят в свои игры дерьмуво.
SONY №1 по играм, смартфонам, электроники, автомобилям.