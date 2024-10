Ремейк Until Dawn взломали на ПК - игра вышла без Denuvo

Группа Rune взломала версию ремейка Until Dawn для ПК, выпущенную 4 октября. Игра вышла на ПК почти на день позже, чем на PlayStation 5. Ремейк был взломан только вечером 4 октября.

Наряду с обходом DRM-системы Steam хакеры отключили подключение к PlayStation Network в Until Dawn remake. Покупатели лицензионной версии игры сейчас активно жалуются на это подключение. Интересный момент: хакеры советуют заблокировать доступ ремейка Until Dawn к сети с помощью файловой стены. Возможно, в ремейке не удалось полностью отключить подключение к серверам Sony.

Ремейк Until Dawn получил обновленную графику, переработанный пролог и новую камеру: теперь в нем можно использовать камеру от третьего лица и ту же камеру, что и в оригинальной Until Dawn. Кроме того, в ремейк были добавлены новые предметы коллекционирования.

В магазинах Steam и Epic Games Store ремейк Until Dawn сейчас удастся купить за $69.99, но для России, к сожалению, действует региональный блок.

Согласно файлу NFO, разработчики ремейка Until Dawn не использовали систему Denuvo для защиты игры. Ремейк был защищён только собственной системой DRM Steam, которую можно обойти с помощью эмулятора.