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Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 972 оценки

Ремейк Until Dawn взломали на ПК - игра вышла без Denuvo

Borovik-rus

Группа Rune взломала версию ремейка Until Dawn для ПК, выпущенную 4 октября. Игра вышла на ПК почти на день позже, чем на PlayStation 5. Ремейк был взломан только вечером 4 октября.

Наряду с обходом DRM-системы Steam хакеры отключили подключение к PlayStation Network в Until Dawn remake. Покупатели лицензионной версии игры сейчас активно жалуются на это подключение. Интересный момент: хакеры советуют заблокировать доступ ремейка Until Dawn к сети с помощью файловой стены. Возможно, в ремейке не удалось полностью отключить подключение к серверам Sony.

Ремейк Until Dawn получил обновленную графику, переработанный пролог и новую камеру: теперь в нем можно использовать камеру от третьего лица и ту же камеру, что и в оригинальной Until Dawn. Кроме того, в ремейк были добавлены новые предметы коллекционирования.
В магазинах Steam и Epic Games Store ремейк Until Dawn сейчас удастся купить за $69.99, но для России, к сожалению, действует региональный блок.

Согласно файлу NFO, разработчики ремейка Until Dawn не использовали систему Denuvo для защиты игры. Ремейк был защищён только собственной системой DRM Steam, которую можно обойти с помощью эмулятора.

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-23
38
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 38
Ваш комментарий
zjkjt
26
Den558
13
nickSIA

Агония Сонибоя

9
YuriyZevs

хахахахаха

2
Dark1994

70 баксов ага, ща. Помнится в свое время на пс4 рублей за 700купил)

8
Ellie Williams

кто автора пробудил?

8
kedmaker
...советуют заблокировать доступ ремейка Until Dawn к сети с помощью файловой стены.

файловая стена -

8
pudovik1704

Ой,спс,рассмешил;)

0
dreamevil2067

по моему это уже где-то было🤔

4
Wolfenstein

ремейк ваще бесплатно должен быть у кого оригинал есть типа апдейтом устанавливаться тогда это честно а так новые игры делайте тогда и купим мб если не треш

3
Alex40001

норм игра?

1
Челодой моловек 94

оптимизация г*ВНО

6
wianewa

Там вообще весь релиз трижды переваренный кал. Половина настроек не работает, оптимизации нет. При этом графика в игре ну не сказать, что прям вау. Анимации вообще даже не трогали, они мега топорные.

А так-то это кинцо лучшее, среди всех подобных. Ну может Детроит ещё держит планку на уровне. Серия Дарк пикчурс близка, но не на уровне с этими играми.

6
Universe of Knowledge wianewa
Дарк пикчурс близка

Алё это один и тот же разработчик

1
kotasha Челодой моловек 94

Там Unreal Engine 5, про оптимизацию можно даже не мечтать, в добавок игру отдали нонейм разрабам, вот их список игр, одна фигня какая та. https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Company:Bloober_Team

1
Челодой моловек 94 Universe of Knowledge

другие

0
TastelessGerman

Да ладно?

1
Челодой моловек 94

однако здравствуйте

1
stamp08

Можно на ютуб пройти и не тратить время на скачивание и установку.

1
Кей Овальд

Ну и хорошо. Тех, кто блокирует игры по национальному признаку только пиратить.

1
kotasha

повтор

0
Спектр Зис

Пираты вновь победили.

0
Night Driving Avenger

Дак сонивские игры почти все без защиты же, не? Кроме онлайновых

0
bohdan2015

Окей, но вот было сравнение ps 5 VS ps 4 и там не все моменты настолько радуют)

0
YuriyZevs

Чё так поздно то, сегодня 6 а на торрентах она на выходе была 4 АХАХХААХАХ

0
hamshut

Новость ни о чем, новость ради новости, так как все знают, что игры Сони выходят без денуво. Поэтому сообщение о "взломе" тут абсолютно неуместно, а иначе такие ветки можно создавать по пять штук в день с выходом каждого ширпотреба без дуни.

0
pudovik1704

Автор статьи ток раздуплился походу,хахаха

0
benson2000

SONY - лучшее, никогда не ставят в свои игры дерьмуво.

SONY №1 по играм, смартфонам, электроники, автомобилям.

-3