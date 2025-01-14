ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Until Dawn 25.08.2015
Адвенчура, Ужасы
8.3 1 171 оценка

Sony Pictures представила первые кадры фильма по мотивам игры Until Dawn

butcher69
Новости

Sony Pictures представила первые кадры фильма по мотивам игры Until Dawn. В коротком ролике показаны фрагменты картины, а съемочная группа поделилась своими впечатлениями о проекте. Полноценный трейлер, по словам авторов, выйдет совсем скоро.

Режиссер фильма Дэвид Ф. Сандберг («Шазам!», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла») и сценарист Гари Доберман («Оно», «Проклятие Аннабель») подошли к адаптации оригинально. История развивается в формате перезапусков: с каждым возрождением героев меняется поджанр хоррора. Главная цель персонажей — выжить до рассвета.

В главных ролях снялись Элла Рубин («Властелины воздуха»), Майа Митчелл («Лето. Пляж. Кино»), Одесса Эзайон («Призраки») и другие.

Сюжет сосредоточится на новой истории и персонажах, но одно знакомое лицо все же появится. Психиатр Алан Дж. Хилл, сыгранный Петером Стормаре («Константин»), вернется на экраны.

Премьера обещает быть мрачной и захватывающей — поклонники оригинальной игры могут ждать новых неожиданных поворотов.

18
7
Until Dawn
25.08.2015
Комментарии: 7
Ваш комментарий
GayFish

По касту все понятно уже

10
gilian137

какая "красивая" азиатка!

0
Shigofumi

То что каких то нонеймов набрали ?

0
Антон Патриарх Логвинов

Посмотреть унылый слэшерок коих сотни или пойти поиграть в оригинальное кинцо и получить в сто раз больше удовольствия?

6
Garris1304

Он к UD имеет отношение только на хайпе названия. Все.

1
Roayal cat

Кинцо в кинце по кинцу

1
Fighter23

Были бы актеры как в игре, вот было бы круто... Рами Малек - туда его) А с индусами всякими шляпа...

0