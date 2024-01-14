В воксельном градостроительном симуляторе Urbek City Builder появятся поезда

Urbek City Builder, игра в жанре градостроительства, станет более динамичной, чем когда-либо, благодаря своему новому загружаемому контенту (DLC), метко названному «Urbek Trains». Это расширение привнесёт новое измерение в городское планирование и управление с упором на железнодорожные системы.

Этот новый DLC позволяет игрокам строить обширную железнодорожную сеть в своих городах. В нем представлено более 30 различных моделей вагонов, локомотивов и вокзалов, а также широкий спектр возможностей настройки и дизайна. Интегрируя эти железнодорожные системы, игроки могут значительно повысить связность и эффективность своих городских ландшафтов.

Одним из ключевых преимуществ дополнения является его влияние на производительность города и научный прогресс. Когда жилые районы соединены с железнодорожными станциями, особенно вблизи густонаселенных районов, наблюдается заметный рост как рабочей, так и научной производительности. Это отражает реальные преимущества эффективных транспортных сетей в городском развитии.

В Urbek: City Builder управление ресурсами играет ключевую роль. Дополнение Trains еще больше подчеркивает этот аспект, позволяя игрокам соединять различные производственные здания для повышения эффективности. Например, соединение железного рудника напрямую со сталелитейным заводом увеличивает производство, аналогично синергии между лесопилками и лесозаготовками.

Основная игра Urbek: City Builder славится своей гибкостью в проектировании районов. Игроки могут создавать отдельные территории: от шумных районов с ночной жизнью до безмятежных жилых зон с парками. Появление поездов добавляет еще один слой к этому городскому гобелену, позволяя создавать более интегрированные и обширные городские проекты.