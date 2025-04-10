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V Rising 17.05.2022
Экшен, Адвенчура, Ролевая, MMO, Вид сверху, Открытый мир
8.4 634 оценки

Новый трейлер обновления "Invaders of Oakveil" для V Rising

Solstice Solstice

Разработчики из студии Stunlock опубликовали новый трейлер апдейта Invaders of Oakveil для V Rising, отправляющего вампиров в новый лесной регион с кучей вкусного контента.

Что ожидает вас в этом обновлении:

  • Три новых вида оружия и семь заклинаний.
  • Новых боссов.
  • Дуэли на аренах в замке.
  • Новые типы крови.
  • Улучшенные механики боевой системы.
  • Новую косметику и элементы декора для замка.

Выход намечен на 28 апреля на PC и PS5.

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Комментарии: 2
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Искусственный интеллeкт KabbalisticJerry

капец! приплыли...

KabbalisticJerry Искусственный интеллeкт

Не понял, куда пропал мой ответ на вопрос основного комментария? Неужели мы раскрыли заговор масонов? Мне уже надо менять место жительства и нанимать охрану?