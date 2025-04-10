Новый трейлер обновления "Invaders of Oakveil" для V Rising

Разработчики из студии Stunlock опубликовали новый трейлер апдейта Invaders of Oakveil для V Rising, отправляющего вампиров в новый лесной регион с кучей вкусного контента.

Что ожидает вас в этом обновлении:

Три новых вида оружия и семь заклинаний.

Новых боссов.

Дуэли на аренах в замке.

Новые типы крови.

Улучшенные механики боевой системы.

Новую косметику и элементы декора для замка.

Выход намечен на 28 апреля на PC и PS5.