Новый трейлер обновления "Invaders of Oakveil" для V Rising

Разработчики из студии Stunlock опубликовали новый трейлер апдейта Invaders of Oakveil для V Rising, отправляющего вампиров в новый лесной регион с кучей вкусного контента.
Что ожидает вас в этом обновлении:
- Три новых вида оружия и семь заклинаний.
- Новых боссов.
- Дуэли на аренах в замке.
- Новые типы крови.
- Улучшенные механики боевой системы.
- Новую косметику и элементы декора для замка.
Выход намечен на 28 апреля на PC и PS5.
капец! приплыли...
Не понял, куда пропал мой ответ на вопрос основного комментария? Неужели мы раскрыли заговор масонов? Мне уже надо менять место жительства и нанимать охрану?