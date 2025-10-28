Основатель Paradox Interactive вспомнил о провальной ролевой игре студии Valhalla Chronicles

Сегодня Paradox Interactive — синоним масштабных гранд-стратегий, но путь к этому имел несколько неожиданных поворотов. Один из них — провальная ролевая игра Valhalla Chronicles, вдохновлённая классикой вроде Baldur’s Gate, о которой основатель студии недавно вспомнил в интервью PC Gamer. «Если хотите посмеяться, погуглите Valhalla Chronicles. Лучший комментарий на её счет: „баги, многочисленные и разнообразные, некоторые из них интереснее, чем геймплей“», — рассказал Андерссон, подчёркивая, что проект был одним из нескольких, над которыми одновременно работала небольшая команда из пяти-шести человек в первые годы существования студии.

Valhalla Chronicles не принесла успеха, и этот опыт стал важным уроком для команды. Андерссон отметил, что в период с 1999 по 2009 год Paradox выпустила около 20 проектов, большинство из которых были стратегиями, хотя в начале студия экспериментировала с RPG и другими жанрами. «Мы делали много игр с маленькой командой… До 2009 года большинство наших релизов были гранд-стратегиями», — уточнил он.

Осознание того, что стратегии — настоящая сильная сторона студии, пришло постепенно. «Мы думали, что студией гранд-стратегий нас сделала EU1. Но это случилось с EU3, наверное, 12-й гранд-стратегией, которую мы сделали. Именно тогда мы по сути сказали: „Мы студия GSG, мы не будем делать ничего другого“». Это решение позволило сосредоточиться на масштабных стратегических мирах, где игроки создают собственные истории, как в Crusader Kings, а не на экспериментальных RPG, которые не приносили стабильного успеха.

Сегодня трудно представить Paradox, выпускающую RPG, но опыт с Valhalla Chronicles сыграл ключевую роль в формировании стратегии студии. Андерссон признаёт, что ошибки и провалы были необходимы: они помогли определить ядро студии и закрепить репутацию разработчика гранд-стратегий мирового уровня.