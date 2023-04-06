Для Valheim вышло обновление 0.215.1 с улучшением стабильности ©

Компания Iron Gate выпустила обновление 0.215.1 для своей игры на выживание Valheim. Согласно примечаниям к релизу, обновление привносит несколько QoL-улучшений.

Последнее ПТС-обновление для Valheim улучшает стабильность игры, а также производительность сохранения мира. Это должно снизить вероятность повреждения сохранений в Microsoft Store. Кроме того, теперь в игре будут корректно отображаться маркеры игрока и корабля на мини карте.

Как уже было сказано, этот патч доступен на ПТС. Так что ожидать на лайв серверах стоит через неделю или около того.

Вот полные примечания: