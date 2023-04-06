Для Valheim вышло обновление 0.215.1 с улучшением стабильности

Компания Iron Gate выпустила обновление 0.215.1 для своей игры на выживание Valheim. Согласно примечаниям к релизу, обновление привносит несколько QoL-улучшений.
Последнее ПТС-обновление для Valheim улучшает стабильность игры, а также производительность сохранения мира. Это должно снизить вероятность повреждения сохранений в Microsoft Store. Кроме того, теперь в игре будут корректно отображаться маркеры игрока и корабля на мини карте.
Как уже было сказано, этот патч доступен на ПТС. Так что ожидать на лайв серверах стоит через неделю или около того.
Вот полные примечания:
- Улучшена стабильность и производительность сохранения мира, чтобы уменьшить вероятность повреждения сохранений в microsoft store и xbox
- Маркеры игроков и кораблей теперь корректно отображаются над значками карты на мини-карте
- Уменьшены эффекты освещения при использовании настройки "уменьшить мигающие огни" для рогов Эйктира, порождения всех боссов, силы хранителя и активации камня босса
- Версия сетевой совместимости теперь отображается отдельно в консоли и журнале, а для каждой платформы, не являющейся ПК, в тексте версии указан префикс платформы