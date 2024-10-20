Краудфандинговая кампания настольной игры Valheim собрала почти полтора миллиона евро

Краудфандинговая кампания настольной игры Valheim близится к завершению и уже собрала 700% от первоначальной цели. Проект, изначально запрашивавший 200 000 евро, достиг этой суммы менее чем за час, продемонстрировав огромный интерес к настольной адаптации популярной видеоигры. На текущий момент общая сумма пожертвований составляет более 1,4 миллиона евро.

Разработчики недавно опубликовали свод правил игры и обучающую колоду карт, которая поможет игрокам быстро освоить механику. Игра предложит сценарии, каждый из которых связан с Отреченными, главными антагонистами оригинальной игры. Кампания состоит из четырех сценариев, прохождение которых займет от одного до двух часов, в зависимости от сложности и количества игроков.

Настольная Valheim обещает глубокую реиграбельность за счет разнообразных целей и карт, предлагаемых в каждом сценарии.