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Valheim 02.02.2021
Экшен, Выживание, Инди, Строительство, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.7 1 820 оценок

Краудфандинговая кампания настольной игры Valheim собрала почти полтора миллиона евро

butcher69
Новости

Краудфандинговая кампания настольной игры Valheim близится к завершению и уже собрала 700% от первоначальной цели. Проект, изначально запрашивавший 200 000 евро, достиг этой суммы менее чем за час, продемонстрировав огромный интерес к настольной адаптации популярной видеоигры. На текущий момент общая сумма пожертвований составляет более 1,4 миллиона евро.

Valheim получит настольную игру

Разработчики недавно опубликовали свод правил игры и обучающую колоду карт, которая поможет игрокам быстро освоить механику. Игра предложит сценарии, каждый из которых связан с Отреченными, главными антагонистами оригинальной игры. Кампания состоит из четырех сценариев, прохождение которых займет от одного до двух часов, в зависимости от сложности и количества игроков.

Настольная Valheim обещает глубокую реиграбельность за счет разнообразных целей и карт, предлагаемых в каждом сценарии.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

что играл кал что настолка душная

-1
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За то как они развивают саму игру, нужно было им ху ями по губам скинуться, а не на настолку.

-1