Valheim получит настольную игру

В прошлом месяце студия Iron Gate выпустила масштабное обновление для своей хитовой игры на выживание Valheim, но команда не собирается останавливаться на достигнутом. Пока мы не получили информации о том, что именно будет добавлено в игру, находящуюся в раннем доступе, разработчики рассказали о новом проекте в виде настольной игры.

Настольная игра Valheim The Board Game находится в производстве в издательстве Mood Publishing и была анонсирована на Gamefound. Этот краудфандинговый сервис ранее использовался для таких проектов, как God of War: The Board Game от CMON, так что он не чужд проектам, связанным с видеоиграми. На данный момент проект еще не доступен для поддержки, но кампания должна стартовать относительно скоро.

Поскольку о проекте только что стало известно, мы не знаем слишком много подробностей о том, что будет входить в Valheim The Board Game. Официальное описание гласит: "Valheim - это кооперативная настольная игра для 1-4 игроков, где командная работа и стратегия являются ключом к выживанию. Соберите своих товарищей и отправляйтесь вперед, чтобы исследовать, строить, собирать ресурсы, сражаться с врагами и прокладывать свой путь к вызову высшего зла. Судьба каждого - в ваших руках!".