На тестовых серверах Valheim вышло масштабное обновление The Bog Witch

Разработчики Iron Gate запустили на тестовых серверах Valheim обновление под названием The Bog Witch. В честь этого события был выпущен новый трейлер.

Главной особенностью обновления стал новый торговец, обитающий на болотах — болотная ведьма, которая продает полезные припасы для создания зелий и других предметов. В игру также добавлена возможность устраивать пиры, где игроки могут делиться едой с другими участниками.

Дата появления на основных серверах пока неизвестна.