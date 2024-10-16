На тестовых серверах Valheim вышло масштабное обновление The Bog Witch

Разработчики Iron Gate запустили на тестовых серверах Valheim обновление под названием The Bog Witch. В честь этого события был выпущен новый трейлер.
Главной особенностью обновления стал новый торговец, обитающий на болотах — болотная ведьма, которая продает полезные припасы для создания зелий и других предметов. В игру также добавлена возможность устраивать пиры, где игроки могут делиться едой с другими участниками.
Дата появления на основных серверах пока неизвестна.
Очень масштабно.
1 нпс, продающий десяток предметов. А еще теперь можно нажать на кнопку и передать еду. Вау.
Тем временем примерно год назад я ставил мод, который добавлял имеющемуся торговцу расширенный ассортимент и генерируемые квесты, делающие его не просто одноразовым болванчиком для покупки одного единственного полезного пояса, а чем-то реально полезным, особенно в совокупности с модами вроде EpickLoot.
Разрабы честно говоря выглядят все больше как клоуны, которым сорвало крышу от стартовых продаж и которые в конец обленились, едва едва выпуская одно крупное обновление раз в год.
Основа любого успешного инди разраба-слутать денег и свалить, battlebit, и сотня других инди передают поклон))) А кто-то до сих пор верит, что они какие-то там спасители индустрии)))))))))
Честно говоря за игру обидно, потому что на мой взгляд она своих денег стоила. Но стоила с расчетом на адекватное развитие, а не на выход 1 большого длц раз в год, когда сами же разрабы накидывали план из серии чего-то в районе 3 крупных длц только за первый год. По сути, если смотреть объективно- контент для игры в виде всякого оружия, доспехов, вещей и т.д мог бы клепаться конвеерным методом, учитывая стилистику не требующую от тебя тысяч полигонов и ультра HD текстур. Но даже с таким контентом они не справляются.
Я тебе больше скажу, следующий биом станет для игры последним и никакой поддержки далее не будет)))) Биом-релиз игры, а потом конец, они на своем кринж интервью так сказали)))
Погоди, что? Серьезно? Ну, это крах. Им там никто их роадмапом с релиза в раннем доступе в лицо не тыкал, не? Это реально уже какая-то запредельная наглость.
Хорошо хоть что моды есть.
Так они и делают Север сейчас, выпуская промежуточные заплатки.
А Epic Loot реально исправляет много косяков игры, но без основной игры его бы не было. Типа если такие умные, делайте свой вальхейм и рубите бабло. А хрен там)
Ништяк // Kотаро Фума
На реддите уже умоляют типа "давайте последний биом и релизить". Итак контента на полгода игры в одну партию. Пора точку ставить.
А если правильно название написать..
играл в этот калл. графика прямиком из 90х . текстурки в низком качестве смазанны мылом. полигонов 0. ходишь бродишь строишь домик убиваешь монстров ни цели ничего
цель как в дарк соулсах - релакс и атмосфера если ты мелкий ты не поймешь это еще. люди с работы приходят и отдыхают в таком по моде так сказать
Могу чисто на дракаре плавать и заливать.
Ты в них вообще играл? Где ты там релакс нашел, заводчанин ты наш?
я да, просто задумка сама под хардкор релакс - как раз таки укрепление нервов. у школоты конечно там жопы рвет. тут уже уровень понимания нужен другой. Просто посмотри на японцев - на в принципе азиатов они очень работящие и наибольшее время работают чем остальные . это в россии все ленятся в основном хд . так вот для азиатов такое - это отдых преодоление трудностей там ла ла ла с атмосферной музыкой получаешь награду. вот весь рецепт. это имеенно вот для соусов. валхейм к этому добавил еще более приятную штуку как выживание и постройки это уже следующий уровень издевательства-релакса хд вобщем при должном настроении это можно понять и заценить а вот если как в дотке у тебя попка горит то лучше не надо правда)
Очень мудро оценивать игры "по графике", сударь извольте пожаловать в калодути. Пост не для тебя и не для таких как ты, тебе тут не рады, уходи и никогда больше не возвращайся. Никнейм твой сам за себя говорит.