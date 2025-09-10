Valheim получил обновление Call to Arms: новая механика, враги и десятки предметов

Valheim обзавёлся крупнейшим обновлением Call to Arms, которое добавило массу контента и ввело совершенно новую механику. Пока фанаты ожидают свежий биом, разработчики предлагают испытать систему Trinkets — особых украшений, усиливающих персонажа в бою. С их помощью можно накапливать адреналин и получать уникальные бонусы, превращающие каждую стычку в более тактическое испытание.

В игру добавлены два новых монстра и переработанное существо, а также деревянное оружие, идеально подходящее для тренировок с друзьями. Помимо этого, обновление включает 13 украшений, новый навык, набор еды, 18 видов оружия, включая девять тренировочных, два комплекта брони, новые элементы строительства, причёски и стили бороды.

Не обошлось и без баланса: переработаны способности Forsaken, улучшена боевая система и добавлена гибкость в размещении предметов на подставках. Обновлён движок Unity, исправлены баги и повышена производительность.

Valheim доступен со скидкой 50% в Steam до 15 сентября — отличный повод вернуться в скандинавские земли.