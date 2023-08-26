Valheim получила патч 0.217.14 с новым контентом и улучшениями ©

Iron Gate выпустили патч 0.217.14 для Valheim, который добавляет в игру новый контент, и раскрыли полный список изменений. По словам разработчиков, в этом последнем обновлении добавлен новый NPC — торговец Хильдир. Более того, в игру добавлены новые локации, новые предметы, новые прически и бороды, а также модификаторы мира и два новых расширения для крафта.

Используя модификаторы сервера, игроки могут выбрать более низкую сложность для более непринужденного прохождения, повысить ее для более хардкорного прохождения или придумать свою собственную комбинацию. Помимо общей сложности, вы найдете настройки для порталов, ресурсов, рейдов и многого другого, чтобы вы могли настроить свой опыт по своему вкусу.

Новый контент:

Новый NPC: торговец Хильдир.

Новая локация: лагерь Хильдир.

Новая локация: Тлеющая гробница (классическое подземелье).

Новая локация: Воющая пещера (классическое подземелье).

Новая локация: Запечатанная башня (открытое подземелье).

3 новых мини-босса

На экран запуска игры добавлена кнопка модификаторов мира со множеством вариантов настройки/сложности (выберите предустановку или создайте свою собственную).

Добавлено 8 различных фейерверков (включая Громовой камень и Черное ядро, брошенные в огонь)

Новый предмет: Бенгальский огонь

Новая одежда: 10 головных уборов и платков.

Новая одежда: 14 платьев и туник.

Расширение для Черной кузницы: Тиски (возможно повышение до уровня 3)

Расширение магического стола: Незатухающие свечи (возможно обновление до уровня 3)

Новый материал: парикмахерский набор.

Новая мебель: Парикмахерская.

Новый материал: Железная яма.

Новая мебель: Кострище.

8 новых причесок

5 новых стилей бороды

4 новых музыкальных трека

Как всегда, Steam загрузит патч 0.217.14 для Valheim при следующем запуске его клиента. Вы можете найти полный список изменений по ссылке.