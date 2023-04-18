Ведущий дизайнер Valheim рассказал о новых настройках сложности ©

Ведущий дизайнер Valheim Джонатан Сморс написал в Twitter, чтобы рассказать о новых настройках сложности, которые появятся в игре на выживание, посвященной строительству баз. Хотя названные сложности не окончательные, среди вариантов есть казуальный режим, хардкорный режим и даже творческий режим, получивший название "режим молота".

Казуальный (Casual) режим будет самым легким режимом сложности для основного геймплея Valheim. Хотя в нем по-прежнему будут присутствовать элементы выживания и ремесла, монстры не будут нападать на игроков, если их не спровоцировать. Базы игроков также не будут подвергаться набегам, а ресурсы будет проще найти.

Режим Hammer, с другой стороны, снимет все ограничения в возможностях строительства, позволяя игрокам создавать практически все бесплатно. Как и в режиме Casual, монстры в режиме Hammer не будут нападать, если их не спровоцировать, а игроки не будут подвергаться набегам.

Новый режим Immersive также, похоже, находится в разработке, он лишает игрока карты, а также возможности использовать порталы. Это означает, что игрокам придется использовать свои собственные навигационные способности, чтобы иметь возможность следить за тем, где они находятся в мире.

В Valheim также появятся новые режимы Easy и Hard. Оба эти режима влияют на сложность боя и на то, как часто игроки будут подвергать свои базы набегам монстров.

Самый сложный режим игры, метко названный "Хардкор", отличается самой высокой сложностью боя, а также самой высокой частотой набегов. Если игрок погибает, он также навсегда теряет все имеющиеся у него предметы и навыки. Как и в режиме Immersive, в режиме Hardcore игроки не смогут использовать карту или порталы.