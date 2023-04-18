Ведущий дизайнер Valheim рассказал о новых настройках сложности

Ведущий дизайнер Valheim Джонатан Сморс написал в Twitter, чтобы рассказать о новых настройках сложности, которые появятся в игре на выживание, посвященной строительству баз. Хотя названные сложности не окончательные, среди вариантов есть казуальный режим, хардкорный режим и даже творческий режим, получивший название "режим молота".
Казуальный (Casual) режим будет самым легким режимом сложности для основного геймплея Valheim. Хотя в нем по-прежнему будут присутствовать элементы выживания и ремесла, монстры не будут нападать на игроков, если их не спровоцировать. Базы игроков также не будут подвергаться набегам, а ресурсы будет проще найти.
Режим Hammer, с другой стороны, снимет все ограничения в возможностях строительства, позволяя игрокам создавать практически все бесплатно. Как и в режиме Casual, монстры в режиме Hammer не будут нападать, если их не спровоцировать, а игроки не будут подвергаться набегам.
Новый режим Immersive также, похоже, находится в разработке, он лишает игрока карты, а также возможности использовать порталы. Это означает, что игрокам придется использовать свои собственные навигационные способности, чтобы иметь возможность следить за тем, где они находятся в мире.
В Valheim также появятся новые режимы Easy и Hard. Оба эти режима влияют на сложность боя и на то, как часто игроки будут подвергать свои базы набегам монстров.
Самый сложный режим игры, метко названный "Хардкор", отличается самой высокой сложностью боя, а также самой высокой частотой набегов. Если игрок погибает, он также навсегда теряет все имеющиеся у него предметы и навыки. Как и в режиме Immersive, в режиме Hardcore игроки не смогут использовать карту или порталы.
А ничего не было сказано про нынешний уровень сложности? будет ли он оставлен в игре как например средний уровень сложности?
Давно пора. Теперь не придётся без конца спорить на форумах о том, нужно ли упрощать или усложнять игру в пользу казуальщиков или хардкорщиков — довольны будут все.
Immersive - вот эт неплохо! Итак без порталов играю, но без карты это конечно адище будет)) Надеюсь можно будет хоть путь чем-то отмечать) В хардкорном достаточно сделать до 5 звезд мобам, а вот обнуление навыков эт геймовер сразу.
можно еще режим "ночной кошмар" ввести - полностью черный экран малевича и играй как хочешь. Смысл сложность устанавливать обрезкой функционала? А то поле для деятельности: уберем карту, уберем срабатывания кнопки мыши или рандомное, что еще ...можно рекламу показывать в критические моменты.