Средневековая стратегическая игра в реальном времени The Valiant для PS5 и Xbox Series поступит в продажу 11 июля ©

Версии средневековой стратегии в реальном времени The Valiant для PlayStation 5 и Xbox Series будут запущены 11 июля, объявили издатель THQ Nordic и разработчик KITE Games.

The Valiant впервые была выпущена для ПК d Steam, Epic Games Store и GOG 19 октября 2022 года.

Версии для PlayStation 4 и Xbox One были анонсированы ранее, но не упоминались в сегодняшнем объявлении о дате выхода консоли.

Следите за историей Теодериха фон Акенбурга, бывшего рыцаря-крестоносца, который, разочаровавшись в жестокости войны, был призван обратно в бой событиями, начавшимися 15 лет назад, когда он и его бывший соратник Ульрих фон Гревель , наткнуться на обломок древнего артефакта — Жезла Аарона. Молодой монах по имени Малкольм появляется на пороге Теодериха, сообщая ему новости о том, что Жезл содержит силу, не предназначенную для смертных, и Ульрих стал одержим поиском оставшихся частей и объединением жезла, событием, которое может принести в мир невыразимое зло и страдания. .

Теодерих берет на себя поиск оставшихся реликвий, чтобы скрыть их от Ульриха, и начинает путешествие, которое проведет его по Европе и Ближнему Востоку. На протяжении своего путешествия он встретит множество других воинов, которые решат присоединиться к делу, от старого, опытного Рейнхарда фон Кемптена из Тевтонского ордена до амбициозной молодой наемницы Гримхильды Эйдоттр и ее роты Воронов, каждый из которых присоединился к нему по разным причинам, но медленно формируя узы, которые выдержат испытания и невзгоды.